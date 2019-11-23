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72歲王奶奶認養家扶兒35年不間斷 曝長期沒回信原因

2019-11-23 13:21聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

彰化家扶中心今天舉行年度認養人與家扶兒相見歡活動，台中72歲王麗珠擔任認養人35年，陸續陪伴6名家扶長大自立，她說，年輕時生活辛苦，多年下來換她幫助人，感覺很踏實。

王麗珠因行動不便，今天帶著國一孫子與家扶兒一起互動，她協助認養超過5年的鹿港高中二年級學生郭芝菱今天也現身，郭芝菱說，平時都會寫信與王奶奶分享學校、家裡的生活狀況。王麗珠則表示，自己只有國小畢業，不擅於寫信，因此沒有回信，但把握一年一度的見面活動，今天見到郭芝菱相當開心，也當面解釋沒有回信的原因。

王麗珠說，23歲懷第二胎時丈夫因病過世，她獨自照顧兒女，度過了相當辛苦的日子，但她發揮傳統做米食的手藝，賣起年糕、草仔糕、肉粽等，在台中經營店面「富山珍米食」做得有聲有色，如今兒子、孫女都陸續接手傳承，王麗珠表示，辛苦了10年終於有能力幫助人，37歲開使加入家扶認養人行列，至今沒中斷。

今天有來自全省42名認養人，以及54名親子在溪湖沐卉農場交流，有的家扶兒沒有與家人外出遊玩的經驗，今天參加見面會也帶著家人一起參加，彰化家扶中心主任王震光說，彰化家扶服務縣內1817戶經濟弱勢戶多達3301名兒童，每一位家扶兒都是由認養人長期幫忙，他們的愛心帶給孩子勇氣和溫暖，是家扶兒改變與成長的動力。

72歲認養人王麗珠今天與家扶兒郭芝菱相見歡。記者林敬家／攝影
72歲認養人王麗珠今天與家扶兒郭芝菱相見歡。記者林敬家／攝影
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彰化家扶中心今天舉辦「愛加你圓滿」認養人與兒童相見歡活動。記者林敬家／攝影
彰化家扶中心今天舉辦「愛加你圓滿」認養人與兒童相見歡活動。記者林敬家／攝影
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彰化家扶中心今天舉辦「愛加你圓滿」認養人與兒童相見歡活動。記者林敬家／攝影
彰化家扶中心今天舉辦「愛加你圓滿」認養人與兒童相見歡活動。記者林敬家／攝影
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認養家扶中心

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