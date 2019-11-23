72歲王奶奶認養家扶兒35年不間斷 曝長期沒回信原因

2019-11-23 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／彰化即時報導



彰化家扶中心今天舉行年度認養人與家扶兒相見歡活動，台中72歲王麗珠擔任認養人35年，陸續陪伴6名家扶長大自立，她說，年輕時生活辛苦，多年下來換她幫助人，感覺很踏實。

王麗珠因行動不便，今天帶著國一孫子與家扶兒一起互動，她協助認養超過5年的鹿港高中二年級學生郭芝菱今天也現身，郭芝菱說，平時都會寫信與王奶奶分享學校、家裡的生活狀況。王麗珠則表示，自己只有國小畢業，不擅於寫信，因此沒有回信，但把握一年一度的見面活動，今天見到郭芝菱相當開心，也當面解釋沒有回信的原因。

王麗珠說，23歲懷第二胎時丈夫因病過世，她獨自照顧兒女，度過了相當辛苦的日子，但她發揮傳統做米食的手藝，賣起年糕、草仔糕、肉粽等，在台中經營店面「富山珍米食」做得有聲有色，如今兒子、孫女都陸續接手傳承，王麗珠表示，辛苦了10年終於有能力幫助人，37歲開使加入家扶認養人行列，至今沒中斷。