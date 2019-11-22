親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

核廢機密公文曝光 政院：蔣經國孫運璿未經蘭嶼人同意

日本溫泉專家對台灣溫泉讚譽有加 泉質好泡湯環境友善

2019-11-22 20:10聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

中華民國溫泉觀光協會今邀請由日本溫泉研究專家組成的日本溫泉科學會成員參觀台中市中日光溫泉，並分享對台灣溫泉的看法，成員們紛紛稱讚，台灣溫泉溫度、酸鹼質等優於日本跟歐洲，泉質好，泡湯環境友善，連寵物也能入住溫泉飯店。中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田說，協會希望藉由日本溫泉專家推薦，呼籲國人「不必到日本，台灣的溫泉湯就很棒！」

中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田說，協會今年8月邀請日本溫泉科學學會大河正一內教授等人，到台灣各溫泉區採線，8天採集52多處溫泉入口，從台灣陽明山、北投到紗帽山，一直到花蓮安通、瑞穗，到南部的寶來溫泉、關子嶺溫泉，再到谷關與廬山溫泉、北港溪溫泉，乎涵蓋台灣所有溫泉，發現台灣溫泉包括溫度、酸鹼質與氧化還原功能部分都優於日本跟歐洲。

大河內正一教授證實台灣溫泉經檢測結果具有抗氧化效果，研究溫泉美容的石井宏子也稱讚台灣溫泉泉質好。日本溫泉作家西村理惠與田淵實穗肯定台灣溫泉飯店的泡湯環境很友善，連動物可入住溫泉飯店，印象深刻，也對台灣野溪溫泉讚譽有加。

日本溫泉科學會成立至今超過80年，每年都會在日本各個主要溫泉區舉行研究及論文發表大會，今年首次在台灣弘光科技大學舉辦紀念大會，預計明後兩天以座談會形式，將探勘台灣溫泉的結果與台灣與日本溫泉業者分享。

中華民國溫泉觀光協會今邀請由日本溫泉研究專家組成的日本溫泉科學會成員參觀台中市中...
中華民國溫泉觀光協會今邀請由日本溫泉研究專家組成的日本溫泉科學會成員參觀台中市中日光溫泉，成員們對台灣的溫敀讚譽有加。記者趙容萱／攝影
分享

溫泉中華民國寵物

相關新聞

韓國瑜台中拜票 顏清標擺5桌低調宴請

2019-11-22 19:20

彰化縣16人登記選立委 第4選區7人參選爆炸

2019-11-22 18:51

影／真實案例改編 中檢反賄微電影張晨光侄子操鏡

2019-11-22 15:55

判決正本在網路被公審 彰化立委參選人張瀚天提告

2019-11-22 15:38

2020台灣燈會主題曲 金曲獎得主椅子樂團創作

2019-11-22 15:31

二林冬季限定美景來了 粉紅美人樹交織白色蕎麥花田

2019-11-22 14:58

彰化耶誕樹亮相 今年亮點彩色雨傘元素接地氣

2019-11-22 13:28

草屯鎮幸福巴士通車 照顧偏遠鄉鎮居民外出並轉乘

2019-11-22 12:41

彰化市長親自下田收割 與幼童一起體驗農民辛苦

2019-11-22 12:18

中市獨門肺癌篩檢好康 警察與義警不埋單？

2019-11-22 12:09

AED加掛物聯網 急救更易找到

2019-11-22 00:01

台中大智路 明年8月打通

2019-11-21 23:55

無須保留 南投郡役所眷舍拆了

2019-11-21 23:40

南投垃圾積4萬公噸 怨中市代處理1天僅7公噸

2019-11-21 23:35

重殘網賣女內衣 張賀森獲十大傑青

2019-11-21 23:35

后里、烏日焚化爐更新 明年達113年排放標準

2019-11-21 23:23

影／賴清德關心洋蔥農損失 強調農民問題大家要共同面對

2019-11-21 19:22

台中市忠明高中校長猝死 師生哀悼

2019-11-21 17:52

自強號復駛台中潭子站 一天兩班次

2019-11-21 17:37

賴清德訪竹塘九龍大榕公 大力為洪宗熠站台拉票

2019-11-21 17:29

議長爭取南投青年住宅增戶數 縣府初步同意變更設計

2019-11-21 16:08

台中大智路明年貫通 建商：有助東區中區翻轉繁榮

2019-11-21 15:59

台中文山焚化爐汰舊換新 新爐113年完工

2019-11-21 14:51

2020台灣燈會漫遊客家庄燈區 藝術家楊海茜鉤織創作新社綺麗花都

2019-11-16 00:00

田中520黑白兩稻 陣頭相挺11月9日登場

2019-11-05 00:34

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

猛男來了！竹縣消防月曆 26日起憑發票兌換

2019-11-22 11:04

高市觀光局主祕高美蘭辭職 痛批「綠色恐怖處處現」

2019-11-22 16:04

強風吹斷2饋線 新竹縣市晚間6千多戶停電

2019-11-21 22:44

驚魂！電桿冒火光1夜30起 台電搶修新竹縣市全恢復供電

2019-11-22 00:42

基隆豪大雨 從昨晚到清晨災情不斷傳出

2019-11-22 08:22

豪大雨襲擊基隆重創 月眉土資場即日起停止營業

2019-11-22 10:36

基隆月眉路大雨傳有土石流走山？警方：雨大但路沒中斷

2019-11-22 03:15

金門立委登記大爆炸 「雙陳」最後一天拚壓軸

2019-11-22 18:20

影／五十年前的台北長這樣 白景瑞「台北之晨」重現

2019-11-22 02:35

日籍老師牽掛台灣孩子80年 女兒來台延續百年師生情

2019-11-22 07:21

判決正本在網路被公審 彰化立委參選人張瀚天提告

2019-11-22 15:38

竹縣奪命路段榜首 竹北自強南路

2019-11-21 22:43

竹東鎮長賄選 遭判3年10月、褫奪公權4年

2019-11-22 17:42

28人爭搶6席！ 桃園市2020區域立委登記名單出爐

2019-11-22 17:49

屏東立委參選人數爆炸！2席立委16人登記挑戰

2019-11-22 17:33

台南31人登記參選立委 這選區7搶1最多人要選

2019-11-22 17:50

二林冬季限定美景來了 粉紅美人樹交織白色蕎麥花田

2019-11-22 14:58

挑戰幸福縣市四連霸敗「北」 林智堅發願明年重返第一

2019-11-21 21:27

台南幸福指數入榜 藍營酸：黃偉哲做1年就打臉蔡賴配

2019-11-22 11:35

彰化縣16人登記選立委 第4選區7人參選爆炸

2019-11-22 18:51

雨勢不斷釀災！基隆源遠路山壁崩坍 幸未砸中人車

2019-11-22 10:06

雲林花生議題延燒 農委會主委4天內三度到雲林

2019-11-22 16:57

網傳明帶幹部衝撞顏寬恒、韓國瑜？陳柏惟：假消息啦！

2019-11-22 15:46

宜蘭秘境「神秘湖」有多神秘？首批解說員誕生了

2019-11-22 11:07

一年一度別錯過！新北「環保挖寶趣」23日下午登場

2019-11-22 07:18

議員批高市府官員相繼請假 葉匡時：依法沒有不對

2019-11-22 15:19

縣市幸福指數排名大躍進 桃園勇奪第3名

2019-11-21 20:52

高美蘭請辭是綠營政治追殺？ 藍說就是如此、綠駁斥

2019-11-22 17:32

無須保留 南投郡役所眷舍拆了

2019-11-21 23:40

為石斑魚養殖締造驚奇 屏南小漁村奪金卓越社區優等獎

2019-11-22 11:38

雲林立委選舉 山海區各4人登記參選

2019-11-22 17:52

吃有機為健康！中醫師推動台南佳里有機農業聚落

2019-11-22 07:57

2019台灣燈會燈飾太可愛 獲日本幼稚園永久保存

2019-11-22 13:01

北市將不接受議員違建陳情 羅智強：這點肯定柯文哲

2019-11-22 12:29

國賠金額從3千萬掉到3百萬 議員批：柯市府超摳

2019-11-22 16:14

雲林花生議題延燒 縣府將對地補貼籲農委會資金快到位

2019-11-22 14:29

藍綠星期天嘉義造勢大車拼 用空拍機會被警方打下來

2019-11-22 17:17

「仙草花節」23日浪漫登場 警方交管疏解人車潮

2019-11-21 20:53

美食當前不心動3個月鏟肉10公斤 林右昌：還要繼續

2019-11-22 15:29

雲林花生暴跌 陳吉仲：20億因應

2019-11-21 23:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top