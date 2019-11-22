日本溫泉專家對台灣溫泉讚譽有加 泉質好泡湯環境友善

2019-11-22 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



中華民國溫泉觀光協會今邀請由日本溫泉研究專家組成的日本溫泉科學會成員參觀台中市中日光溫泉，並分享對台灣溫泉的看法，成員們紛紛稱讚，台灣溫泉溫度、酸鹼質等優於日本跟歐洲，泉質好，泡湯環境友善，連寵物也能入住溫泉飯店。中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田說，協會希望藉由日本溫泉專家推薦，呼籲國人「不必到日本，台灣的溫泉湯就很棒！」

中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田說，協會今年8月邀請日本溫泉科學學會大河正一內教授等人，到台灣各溫泉區採線，8天採集52多處溫泉入口，從台灣陽明山、北投到紗帽山，一直到花蓮安通、瑞穗，到南部的寶來溫泉、關子嶺溫泉，再到谷關與廬山溫泉、北港溪溫泉，乎涵蓋台灣所有溫泉，發現台灣溫泉包括溫度、酸鹼質與氧化還原功能部分都優於日本跟歐洲。

大河內正一教授證實台灣溫泉經檢測結果具有抗氧化效果，研究溫泉美容的石井宏子也稱讚台灣溫泉泉質好。日本溫泉作家西村理惠與田淵實穗肯定台灣溫泉飯店的泡湯環境很友善，連動物可入住溫泉飯店，印象深刻，也對台灣野溪溫泉讚譽有加。