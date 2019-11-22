判決正本在網路被公審 彰化立委參選人張瀚天提告

2019-11-22 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



彰化縣立委第二選區國民黨立委參選人張瀚天陣營，指稱臉書某社群網站以非法取得他的前科判決正本，原文掃描公開張貼在網站，涉及違反個資法、今天委由律師遞狀提出告發，訴請彰化地檢署偵辦，並強調其他網路社團分享PO文也涉嫌違法，也將交由檢方一併偵辦，希望藉以遏阻惡質選舉攻擊文化。

張瀚天陣營指出，今年5月，在國民黨立委黨內初選時，有周刊即以相同手法公布張瀚天在27年前的判決內容，張瀚天已告發該周刊違反個資法、洩密罪，現由檢方偵辦中。

在張瀚天完成立委參選登記後，張瀚天陣營發現，在本月19日起，有臉書某社群網站粉絲網頁上，再以原文掃描方式呈現台中高分院判決正本，搭配照片和標題，明顯意圖影響選情，之後又有其他網路社團、連續以分享貼文方式在網路上散布。

張瀚天陣營指出，比對此一網站所刊登的判決書內文，與之前周刊所刊出的內容並不相同，應是透過不同管道，違法取得如同個人病歷一般的「特種個資」，赤裸裸的公開在網路讓網友「公審」。

張瀚天表示，從立委選舉登記日第一天，民進黨祕書長羅文嘉到彰化將炮口對準他，隨即在網路社群媒體出現大量此不得公開的判決抄本個資，進而輕易在網路上散布，他懷疑是國家機器在背後操弄。