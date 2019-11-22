彰化耶誕樹亮相 今年亮點彩色雨傘元素接地氣

2019-11-22 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



社團法人彰化縣音樂河社會福利協會主辦、彰化市各教會協辦的「愛在彰化．聖誕歡樂嘉年華」活動將於11月24日晚間在彰化火車站前廣場點燈，7公尺高的耶誕樹融合彰化在地元素彩色雨傘搭配聖誕燈飾，更加接地氣有在地味。

彰化縣文化局長張雀芬、彰化縣音樂河社會福利協會理事長阮慧玲、彰化永福教會牧師王進財、彰化市長林世賢等人昨天為聖誕歡樂嘉年華活動暖身宣傳，11月24日晚間7點到8點將在彰化火車站前進行點燈活 動，以傘為裝飾的「傘閃聖誕樹」將亮相，並有百人合唱詩班演唱，民眾可以前往和閃亮耶誕樹合照，感愛耶誕氣氛。

台灣基督長老教會蘭大衛紀念教會葉景安牧師說，今年「愛在彰化 聖誕歡樂嘉年華」系列活動增加了許多創新，將大型聖誕樹移到人潮出入最多的彰化火車站前，讓更多彰化市民感受得到聖誕樹所象徵耶穌基督帶來的平安與喜樂，而具有文創氣息的聖誕雨傘樹是由在地藝術家彰師大美術系陳世強教授設計，將從24日點燈開始至明年元宵節。