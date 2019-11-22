草屯鎮幸福巴士通車 照顧偏遠鄉鎮居民外出並轉乘
草屯鎮終於有了自己的幸福巴士，經向縣府及公路總局申請補助添購2輛中型巴士，未來照顧偏遠地區民眾需求，提供鎮內「路東線1」、「路東線2」、「路西線」共 3條路線，12月2日將正式上路，路線營運為平日（周一至周五），每日4班次。
南投縣府表示，這是縣內向公路總局申請添購10部民行公車中的2輛幸福巴士，由公路總局補助90%費用，共約新台幣526萬餘元，提升偏鄉公共運輸品質，另外中寮鄉同樣有3條幸福巴士路線，也即將在108年下周舉行通車典禮，同樣在12月2日同一天通車。
工務處指出，草屯鎮是南投縣第6個有幸福巴士的鄉鎮，主要是因彰化客運因駕駛員不足，及營運成本的考量，一直表達將停駛6922路線公車，表達路線營運許可證到期後不再續營，為給予鎮民外出的行的方便，向中央申請購車補助，未來並給予部分的營運經費，讓鎮民就醫採買生活必需品或至外縣市就學就職者，都可以利用至市區消費或轉乘。
路東線1主要行駛行經草屯公所、天主教堂、旭光高中、坪頂、頂城、頂埔等地；路東線2主要行駛草屯公所、天主教堂、惠德宮、雙叉港、北勢永安宮、永和宮、南埔、坪頂、頂城、頂埔等地；路西線則行經草屯公所、敦和國小、北投國宅、石川、下埔、草屯商工、頂新庄、寶島時代村、中國附醫、大觀市場、惠德宮。
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