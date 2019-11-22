草屯鎮幸福巴士通車 照顧偏遠鄉鎮居民外出並轉乘

2019-11-22 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／南投即時報導



草屯鎮終於有了自己的幸福巴士，經向縣府及公路總局申請補助添購2輛中型巴士，未來照顧偏遠地區民眾需求，提供鎮內「路東線1」、「路東線2」、「路西線」共 3條路線，12月2日將正式上路，路線營運為平日（周一至周五），每日4班次。

南投縣府表示，這是縣內向公路總局申請添購10部民行公車中的2輛幸福巴士，由公路總局補助90%費用，共約新台幣526萬餘元，提升偏鄉公共運輸品質，另外中寮鄉同樣有3條幸福巴士路線，也即將在108年下周舉行通車典禮，同樣在12月2日同一天通車。

工務處指出，草屯鎮是南投縣第6個有幸福巴士的鄉鎮，主要是因彰化客運因駕駛員不足，及營運成本的考量，一直表達將停駛6922路線公車，表達路線營運許可證到期後不再續營，為給予鎮民外出的行的方便，向中央申請購車補助，未來並給予部分的營運經費，讓鎮民就醫採買生活必需品或至外縣市就學就職者，都可以利用至市區消費或轉乘。