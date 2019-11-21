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16年善行！這群暖心建商7縣市偏鄉助學育才逾萬人

2019-11-21 17:53聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

由一群台中市建築業老闆發起的台灣行動菩薩助學協會邁入16年，深入台中、彰化、南投、雲林、苗栗、新竹和花蓮等7縣市偏郷弱勢學童助學、課輔，以及育成建築職人，受助學童累計逾萬人，發出的助學金逾億元。受助的彰化縣二林鎮萬興國小學童今天化身小小茶師，彰化縣芬園鄉茄荖國小學童以武術表演，展現成果，為台灣行動菩薩助學協會「愛你久久」相見歡提早暖場。

台灣行動菩薩助學協會理事長陳志聲今天說，協會每雙周年舉辦相見歡，下個月7日將在台中好運來洲際宴展中心舉辦「愛你久久」相見歡，預計有60校受助學校、700多名師生參與，贊助企業主化身為五星級主廚，為孩子獻上「品格之心」、「智慧之眼」等多道創意料理及獎品豐富的摸彩活動。餐會後轉往洲際棒球場觀看冬際聯盟中職聯隊與韓職聯盟棒球比賽，為中華隊加油。

台灣行動菩薩助學協會起源於16年前，麗明營造董事長吳春山將父喪奠儀金捐作母校明湖國小清寒學生獎助學金，讓努力向學的清寒學生成為社會有用之人，這個理念感動4名建築業老闆，共同發起台灣行動菩薩助學協會，今年助受助學生共計有90校、1159人。

陳志聲說， 愛你久久相見歡活動，讓偏鄉孩童感受來自社會的關愛，也謝謝學校師長辛苦付出。好運來洲際宴展中心以公益價做出物超所值的菜色招待師生外，活動餘額全數作助學金。受助學生帶來表演，有全國冠軍的芳苑國中戰鼓隊、南投大成國中原住民舞蹈、台中東勢石角國小客家民俗歌謠，以及彰化芳苑民權華德福實驗中小學的小提琴表演等，感謝中華職棒聯盟提供亞洲冬季棒球聯盟比賽的入場券，讓學童們能體驗看棒球賽的刺激感與臨場感。

受助彰化縣二林鎮萬興國小、芬園鄉茄荖國小學童今天到台中展成果，並與台灣行動菩薩助...
受助彰化縣二林鎮萬興國小、芬園鄉茄荖國小學童今天到台中展成果，並與台灣行動菩薩助學協會成員合影。記者趙容萱／攝影
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受助彰化縣二林鎮萬興國小學童感謝台灣行動菩薩助學協會長期愛心，由理事長陳志聲（前...
受助彰化縣二林鎮萬興國小學童感謝台灣行動菩薩助學協會長期愛心，由理事長陳志聲（前排右）代表接受。記者趙容萱／攝影
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受助彰化縣芬園鄉茄荖國小學童感謝台灣行動菩薩助學協會長期愛心，由理事長陳志聲（前...
受助彰化縣芬園鄉茄荖國小學童感謝台灣行動菩薩助學協會長期愛心，由理事長陳志聲（前排左）代表接受。記者趙容萱／攝影
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受助彰化縣二林鎮萬興國小、芬園鄉茄荖國小學童今天到台中展成果，並與台灣行動菩薩助...
受助彰化縣二林鎮萬興國小、芬園鄉茄荖國小學童今天到台中展成果，並與台灣行動菩薩助學協會成員合影。記者趙容萱／攝影
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