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台中市忠明高中校長猝死 師生哀悼

2019-11-21 17:52聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

台中市忠明高中校長張永宗今天未到學校，一直到中午，前前家長會長與張聯絡都找不到人，才與校長秘書、學校同仁到他家中察看，打手機均無回應，才找鎖匠開門，發現他猝死家中，通報救護車搶救但救護人員到場已確定死亡，已將遺體送往殯儀館，待檢方相驗。

忠明高中教務主任陳建銘說，早上有課程發展會議，校長未出席，老師們以為他校外有會議，他自己上午有課，一直接到家長會的電話，回電才得知校方人員已到校長家中，確認死亡，「很震驚、很難過」，昨天20日周三早上有升旗典禮，張永宗親自主持，整天在學校都無異樣。

據了解，張永宗老家在海線，從擔任向上國中老師、東峰國中校長、居仁國中校長、忠明高中校長都自己住在市區。新社高中校長歐靜瑜說，他辦學盡心盡力，很體貼老師、伙伴，在工作上非常認真優秀，得知消息很難過。

本報記者上周才到忠明高中採訪，張永宗分享近年開始重視養生，瘦身有成，並無異狀。昨天下午張永宗還在臉書分享，學校落實108新課綱，國一生活科技課上課照片；傍晚台中市教育圈得知消息，都震驚與不捨。

忠明教務主任陳建銘說，傍晚已告知全校老師校長離世，死因還要等檢察官相驗確認，明早會告知學生。

台中市忠明高中校長張永宗今天未到學校，一直到中午校長秘書、學校同仁到他家中察看，...
台中市忠明高中校長張永宗今天未到學校，一直到中午校長秘書、學校同仁到他家中察看，打手機都無回應，才找鎖匠開門，發現他猝死家中。圖／取自張永宗臉書
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