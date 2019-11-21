自強號復駛台中潭子站 一天兩班次

2019-11-21 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中即時報導



2013年鐵路高架化工程進行後，台中潭子站就沒有對號快車停靠。為協助地方鄉親需求，立委洪慈庸今日下午邀集台鐵與市議員蕭隆澤及地方里長共同協調，爭取台鐵規畫對號快車停靠。經協調並考量運量提升，台鐵局副局長馮輝昇現場承諾，初步規畫170班次、177班次兩班自強號，自12月20日起停靠潭子站，兼顧地方發展需求。

洪慈庸表示，潭子區已超過10萬人口，鐵路高架化後，接到許多民眾反映，這幾年沒有對號快車停靠相當不便，要搭自強號就要跑到台中、豐原轉車搭乘，經持續與台鐵局討論，未來潭子站增加兩班自強號停靠。

台鐵局副局長馮輝昇表示，2013年9月25前潭子站有自強號停靠，因配合鐵路高架化工程停駛；潭子地區旅運客105年日平均2737人次，108年1至10月3747人次，可看出潭子因人口與產業發展，旅運需求也連帶增加。

馮輝昇說，經評估配合上班、上學、旅遊時段，潭子站今年12月20將增加兩班自強號停靠，包括北上170班次自強號(嘉義-花蓮)，早上7時32分停靠潭子站；南下177班次自強號(花蓮-斗南)，20時15分停靠潭子站，對跨區通勤或到外地旅遊的民眾都有很大的幫助。