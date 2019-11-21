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賴清德訪竹塘九龍大榕公 大力為洪宗熠站台拉票

2019-11-21 17:29聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

副總統參選人賴清德今天在彰化縣內行程滿檔，中午先到大村鄉參拜賜福宮後，下午隨即又到埤頭鄉合興宮和竹塘九龍大榕公參拜。這是賴清德第一次到竹塘鄉大榕公，讚嘆「這真的是奇景」，也不斷誇獎民進黨立委洪宗熠問政認真，大力幫洪宗熠拉票，希望選民可以讓「英德配」當選，洪宗熠順利連任。

賴清德今天下午到竹塘鄉九龍大榕公參拜，不斷讚嘆大榕公占地4千多坪「真的是世界奇景，太難得、太奇妙了」，讓他一走進去就感到心情平靜，參拜的時候也有靈感，覺得這次總統大選，「英德配」一定會當選，但也不忘呼籲選民一定要出來投票，「佛祖保佑，但投票還是要靠大家」。

賴清德說，這是他第三次來為洪宗熠站台，是所有參選人中最多次的，一方面是為了感謝洪宗熠在賴清德當院長時，對他的支持，另一方面也是因為洪宗熠是很認真的立委，不能因為洪宗熠的選情較為艱困就不來幫忙，因為總統也要求他要投入立委選舉，「錦上添花我比較少去，雪中送炭我就要多來幾次」。

賴清德替洪宗熠細數他在立院所爭取的議題，包括第四台分級、監理站下鄉考照服務、托嬰中心、76號東西向快速道路延長至連接到台61線，以及彰化火車站高架化等。而洪宗熠連續四次獲得「問政第一名」，非常不簡單，很值得選民支持。賴清德也提到最近香港的抗爭，希望選民一定要出來投票，用選票告訴中國大家反對「一國兩制」，保護台灣的民主和人權。

民進黨副總統參選人賴清德今天到彰化縣竹塘鄉九龍大榕公參拜，為民進黨立委洪宗熠（右...
民進黨副總統參選人賴清德今天到彰化縣竹塘鄉九龍大榕公參拜，為民進黨立委洪宗熠（右）大力拉票。記者凌筠婷／攝影
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民進黨副總統參選人賴清德（中）今天到彰化縣竹塘鄉九龍大榕公參拜，對於大榕公佔地超...
民進黨副總統參選人賴清德（中）今天到彰化縣竹塘鄉九龍大榕公參拜，對於大榕公佔地超過4千坪感到很難得、很奇妙。記者凌筠婷／攝影
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民進黨副總統參選人賴清德（中）今天到彰化縣竹塘鄉九龍大榕公參拜，直呼「真的是奇景...
民進黨副總統參選人賴清德（中）今天到彰化縣竹塘鄉九龍大榕公參拜，直呼「真的是奇景」。記者凌筠婷／攝影
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賴清德投票奇景

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