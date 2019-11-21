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南投蓋青年住宅 擬併二期開發增戶數壓低房價

2019-11-21 17:01中央社 南投縣21日電

南投縣政府規劃興建青年住宅，不過原設計樓高6層擬增為8層樓高，並與第二期一併開發，總經費雖可能提高到新台幣5億元，但每坪平均成本將可降低，連帶拉低房價。

南投縣議會今天召開縣政總質詢，議長何勝豐等人關心縣府興建青年住宅規劃進度，並希望縣府變更設計增加樓層數，讓總戶數增加，降低每坪平均成本，南投縣長林明溱也同意，稱將由建設處重新規劃，並儘量籌足經費，一併開發第二期工程，盼讓青年買到便宜房子。

林明溱表示，為幫助青年留鄉發展、成家立業，縣府規劃在南投市文化路興建青年住宅，考量經費規劃先開發第一期住宅共4棟、40戶，若要將原本6層樓高的設計改為8樓，再加上第二期4棟也一併開發，每坪平均成本將可降低，房價應可隨之調降。

林明溱表示，但若第一期、第二期一起開發，工程總經費將達5億元，縣府會儘量籌措經費財源，針對各方需求來研究可否變更設計，以造福更多有購屋需求的年輕南投縣民。

縣府建設處長李正偉表示，第一期工程經費2億元，規劃33坪屋型共30戶、41坪屋型共10戶，平均售價初步訂為每坪15萬元，以現行6層樓共40戶推算，約可收入2億1000萬元，雖然若增加樓層數及加上第二期開發，總經費將達5億元，但興建戶數可達100戶，每坪售價也應可隨著調降。

青年住宅林明溱

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