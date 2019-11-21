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議長爭取南投青年住宅增戶數 縣府初步同意變更設計

2019-11-21 16:08聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

南投縣青年住宅選址在南投市藍田街、文化路等公有地，計劃將原6樓設計，改為8至10...
南投縣青年住宅選址在南投市藍田街、文化路等公有地，計劃將原6樓設計，改為8至10樓，興建戶數將可達100戶。圖／南投縣政府提供
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南投縣府為吸引青年人口回流，規畫興建青年住宅，原本第一期只有40戶，但南投縣議會上午總質詢時，議長何勝豐希望縣府變更設計拉高樓層，增加戶數以壓低興建成本，縣長林明溱表示同意，將責由建設處再重新設計，配合議會盡量籌措經費，納入第2期工程一併開發興建，希望能讓更多的年輕人能夠在家鄉買到更便宜的房子。

南投縣的青年住宅優惠政策，是選在在南投市藍田街、文化路等公有地，興建青年住宅或社宅，單戶30、40坪的房型，價格定在500萬元以下，將於今年底發包，最快110年便可完工申購，但因經費問題故規畫先開發第1期住宅共4棟約40戶，引起議員的關注，認為何不增加戶數，也可壓低售價。

縣長林明溱表示，為幫助年輕人留在家鄉發展，順利成家立業，縣府於南投市文化路規畫興建青年住宅若要將原6樓設計，改為8至10樓，再加上第2期的4棟住宅一併做開發，總開發經費將會高達5億元，但縣府會盡量設法來籌措經費財源，畢竟嘉惠更多有購屋需求的年輕朋友，房價也可因此調降。

建設處長李正偉指出，原定計畫是先做第1期開發，總經費約2億元，為地下一層地上6層的集合式住宅共4棟，預計興建40戶，粗估每坪售價約15萬元。現在若要拉高樓層數及加上第2期的開發，總經費將會高達5億元，但興建戶數將可達100戶，每坪售價也會調降，110年完工後即可開放申購。

據了解，首批青年住宅興建30坪共40戶，40坪10戶，定價每坪12到15萬元之間，比南投市大樓每坪16、17萬元便宜，總價不超500萬元，房間坪數增大，讓青年成家可有更多育兒空間，省卻換屋麻煩。

青年住宅林明溱南投縣農

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