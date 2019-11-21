台中大智路明年貫通 建商：有助東區中區翻轉繁榮

2019-11-21 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



長盧秀燕今天宣布，預計明年8月打通大智路。建商認為，接連台中車站前後站，有助於東區、中區翻轉，帶動地方繁榮。記者趙容萱／攝影 分享 facebook

台中東區因鐵路阻隔蕭條沒落，台中市政府在台中鐵路高架化後，貫通大智路有新進度，台中市長盧秀燕今天宣布，已取得大智慧學苑大樓所有權人同意，預計明年8月打通大智路。台中市不動產開發公會前理事長、豐邑機構總經理邱崇喆認為，大智路開通，接連台中車站前後站，串連東區重大建設，包括秀泰影城站前店、大魯閣新時代購物中心，以及日本三井集團將在台糖湖濱生態園區開設大型購物中心等開發，不但有助於東區翻轉，也會帶動中區繁榮。

台中東區目前有大魯閣新時代商圈、秀泰影城站前店、新建國市場，日本三井不動產集團在周邊的台糖商業區土地投資興建大型購物中心已經在申請建照，加上台糖湖濱生態公園、帝國製糖廠修復工程即將完工，上個月底的台中市區段徵收配餘地第三次標售開標，其中位於台中市東區的台中糖廠泉源段3560坪商用地，最後由豐邑以35.2億元得標，換算每坪98.88萬元創新高。

台中東區是台中市最早發展的區域，也是台中車站所在地，因鐵路阻隔蕭條沒落，人口外移。台中市政府在台中鐵路高架化後，啟動「台中大車站計畫」，市府規劃打通大智路，作為前站、後站聯繫的主要道路。

大智慧學苑大樓緊鄰台中車站，位於東區大智路、復興路口，土地原屬商業區，土地面積約280坪，為地上12樓、地下2樓、總共2200坪住商混合大樓，104經都市計畫變更為道路用地，所有權人發起抗爭。

大智路貫通案歷經前市長胡志強、林佳龍推動，仍無法取得突破，台中市長盧秀燕上任後，建設局長陳大田積極與住戶溝通，取得24名所有權人全體同意，將採協議架構取得土地；市府為了讓所有權人同意，原本已編列4億元預算，盧秀燕上任後追加3.3億元，以接近市場行情的價格，說服住戶點頭。