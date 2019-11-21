台中文山焚化爐汰舊換新 新爐113年完工

2019-11-21 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中即時報導



台中市文山焚化爐推動整建更新，國民黨議員黃馨慧表示，要求市府汰舊換新，才能降低空汙。台中市環保局強調，日處理量不會超過環評審議的900公噸。記者洪敬浤／攝影 分享 facebook

台中文山焚化爐啟用超過20年，空汙問題引發關注。台中市環保局表示，市府規畫汰舊換新，已向中央爭取補助進行可行性評估，規畫新建焚化爐，再把舊的爐體汰除，每日處理量可恢復900公噸，新爐體預計113年完成。

文山焚化爐的空汙問題引起關注，市府委託學者調查，發現周邊學童的尿液、指甲殘留的重金屬成分偏高。民進黨議員陳淑華質疑，前市府編列10億元更新焚化爐設備，現在卻只剩1.5億元，質疑市府空汙改善打假球。

國民黨議員黃馨慧說，空汙問題全民關注，市府爭取中央補助要做文山焚化爐改建案可行性研究，市府要蓋新的焚化爐，那就的爐體要怎麼處理？如果市府沒有汰舊換新，那不就跟台中火力電廠一樣，蓋新的天然氣機組，卻不除役舊的機組，空汙會更嚴重。

環保局長吳志超說，前市府編列10億元更新文山焚化爐設備，不過只能提升日處理量110公噸，每日總處理量710公噸，無法有效解決廢棄物量增加的問題；市府將更新規模縮小到1.5億元，針對必要的老舊設備更新修繕，並提出新建爐體的評估。

市府表示，依促參法以ROT方式推動整體改建案，市府規畫新建1座爐體，並汰除1座舊爐體，文山焚化爐日處理量可恢復最初設定的900公噸，工程經費預估為35億至40億元；市府爭取中央補助920萬元、市府支出80萬元，進行可行性評估與招商規畫案。