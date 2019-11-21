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台中文山焚化爐汰舊換新 新爐113年完工

2019-11-21 14:51聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

台中市文山焚化爐推動整建更新，國民黨議員黃馨慧表示，要求市府汰舊換新，才能降低空...
台中市文山焚化爐推動整建更新，國民黨議員黃馨慧表示，要求市府汰舊換新，才能降低空汙。台中市環保局強調，日處理量不會超過環評審議的900公噸。記者洪敬浤／攝影
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台中文山焚化爐啟用超過20年，空汙問題引發關注。台中市環保局表示，市府規畫汰舊換新，已向中央爭取補助進行可行性評估，規畫新建焚化爐，再把舊的爐體汰除，每日處理量可恢復900公噸，新爐體預計113年完成。

文山焚化爐的空汙問題引起關注，市府委託學者調查，發現周邊學童的尿液、指甲殘留的重金屬成分偏高。民進黨議員陳淑華質疑，前市府編列10億元更新焚化爐設備，現在卻只剩1.5億元，質疑市府空汙改善打假球。

國民黨議員黃馨慧說，空汙問題全民關注，市府爭取中央補助要做文山焚化爐改建案可行性研究，市府要蓋新的焚化爐，那就的爐體要怎麼處理？如果市府沒有汰舊換新，那不就跟台中火力電廠一樣，蓋新的天然氣機組，卻不除役舊的機組，空汙會更嚴重。

環保局長吳志超說，前市府編列10億元更新文山焚化爐設備，不過只能提升日處理量110公噸，每日總處理量710公噸，無法有效解決廢棄物量增加的問題；市府將更新規模縮小到1.5億元，針對必要的老舊設備更新修繕，並提出新建爐體的評估。

市府表示，依促參法以ROT方式推動整體改建案，市府規畫新建1座爐體，並汰除1座舊爐體，文山焚化爐日處理量可恢復最初設定的900公噸，工程經費預估為35億至40億元；市府爭取中央補助920萬元、市府支出80萬元，進行可行性評估與招商規畫案。

吳志超說，文山焚化爐整建以汰舊換新為原則，當初環評審議的日處理量為900公噸，目前因為爐體老舊，日處理量降為600公噸，新爐體完工後，舊爐體會進行更新，日處理量仍維持900公噸。

台中市文山焚化爐營運超過20年，日處理量下降到600公噸，市府規劃汰舊換新整建案...
台中市文山焚化爐營運超過20年，日處理量下降到600公噸，市府規劃汰舊換新整建案，讓日處理量提升到900公噸。圖／台中市新聞局提供
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焚化爐改建案中火

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