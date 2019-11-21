提高AED搶救率 「好撒馬利亞人隊」讓患者和機器連上了

2019-11-21 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



CPR（心肺復甦術）+ AED（自動體外心臟去顫器）是近年力推的心跳停止急救方式，在政府努力下，全台公共場所各角落共有一萬台AED，但統計顯示台中市每年真正使用的人數僅約10件左右。長安醫院急診室主任陳治圩與他的團隊「好撒馬利亞人隊」，運用物聯網概念改善AED使用率低下的困境。

這個創新且具體的想法最近獲得聯發科「智在家鄉」社會創新優等獎肯定，以及頒給獎金20萬元。

陳治圩說，醫學研究顯示，及早使用AED能有效提升一倍以上心律不整病人的存活率，全台中每年約有2千多人發生心跳停止需要AED幫忙，但根據消防局報案地址統計顯示，其中43%報案地點的周邊300公尺內都有AED，但使用量卻只有個位數，根本問題在於有需求的病人找不到AED，而AED旁的民眾找不到病人。

因此陳治圩與長庚醫院醫師黃碩焜、台中市消防局義消小隊長楊明姿、中國醫藥大學醫學生黃彥霖、亞洲大學資工系碩士生吳嘉恩，組成跨領域團隊，並與工研院合作設計出外掛於AED的警示發報裝置和語音導航系統。

當消防局收到病患心臟停止的報案後，可以物聯網的方式將病患位置傳送到鄰近的AED並發出警報，並進一步透過語音引導周遭民眾將AED送至病患所在地，有效提升AED的使用率。

此概念原型機已在台中科博館等設有AED的公共場所進行進行實地測試，目前正積極尋求各級公部門、保全業者與民眾等不同利益關係人的參與協作。