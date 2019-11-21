60年剪報成痴 80歲翁家有寶山各地慕名

2019-11-21 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／彰化即時報導



80歲謝吉松60多年來剪報不輟，每天固定讀報，從報紙上蒐集各地的風土民情，雖沒有歷史研究的底子，但因資料豐富，各地文史工作者以及學術單位都曾到府拜訪，他說，會持續剪報直到眼睛衰老到無法讀報。

謝吉松位在彰化北斗家中透天厝3樓3個房間，堆滿500多本分類的剪報典藏，包括全台的民俗文化、歷代名人還有各種世界之最、科普等國際新聞蒐藏，他說，很喜歡傳統文物，還將台灣舊有的放風箏、柑仔店、打陀螺等主題分門別類整理，「許多老行業也不見了，只能靠文字圖片回味。」

謝吉松過去每天看9份報紙，現在訂4大報一個月約1千多元花費，他說，每天上午在客廳讀報剪報，再將文章分類整理，成了他最大興趣；看到喜歡的主題還會循著報紙內容親自到場拍照紀錄，想辦法與新聞人物接觸，在田尾鄉三合院經營工作室的吳奇偉說，謝吉松就曾拿著聯合報詢問圖書館員找到他的三合院，開心地在現場拍了許多照片，讓人相當驚喜。

最讓謝吉松引起為傲的蒐藏是美國太空人阿姆斯壯1969年7月21日踏上月球邁出了「人類的一大步」，登陸月球時刻謝吉松也拿著相機對著電視猛拍，留下珍貴畫面，他蒐集了3大本關於月球登陸前後文字照片新聞，至今對相關科普新聞仍相當有興趣。

謝吉松經年累月的報紙蒐藏也曾外借展覽，但許多都已泛黃，他曾複印保存，卻發現白紙的粉末易掉，現在遇到喜歡的新聞乾脆多買幾份報紙保存，更早期還手抄新聞，就怕珍貴內容沒保留下來。