長者為師！長者端出手路菜、秀才藝 發展輕旅行

2019-11-21 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



彰化縣政府與埔鹽鄉大有社區發展協會合作辦理「銀享青創長者為師」服務創新計畫，今天在縣府舉辦成果展，彰化縣長王惠美表示，縣府致力推展長輩就地安養，目前全縣已有233個關懷據點，也希望發揮社區長輩們的專業和才藝，甚至發展成半日遊 、一日遊輕旅行，再吸引年輕人回鄉帶動社區活力，讓老青輩共同經營社區發展。

王惠美也頒發107年度培訓並通過認證的9個社區「長者為師」認證書及108年參與的5個社區感謝狀，5個社區是埔鹽永樂社區、埔心大華社區、溪湖西勢社區、秀水鶴鳴社區、竹塘竹塘社區，藉由據點教師或志工擔任引導師，將長者的專長及智慧與社區的產業特色做結合，規畫以「半日遊」為主題，包含傳統食物、風味餐、農特產、景點、文化，透過與長者互動中發想出屬於各社區據點特色的「長者為師」體驗活動。

去年培訓的9個社區以結合在地特色農產的食材為主軸，包括芬園舊社社區的油飯、花壇花壇社區番薯竹筍包、溪洲溪厝社區地瓜麵春捲、二水源泉社區白玉苦瓜滷、秀水頭前社區綠豆糕、埔鹽番婆社區麻糬、埔鹽西湖社區蔥仔餅、埔鹽廍子社區糯米麵、五行麵壽司、埔鹽大有社區胚芽粉鬆餅等，執行「高齡友善長者為師」計畫中，藉由「長者為師社區徵選工作坊」，邀請各社區照顧關懷據點加入行列，帶動社區資源活用、創造自主收入來源讓社區關懷據點能永續經營。

王惠美表示，為了讓長輩就地安養、受到好的照顧，233個關懷據點也開設各種課程，就是希望長輩走出來，要更健康長壽，過得更快樂，就連90幾歲的長者都能在舞台上跳舞表演，讓人看了很感動 。