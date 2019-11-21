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串連台中車站前後站！台中大智路明年8月貫通

2019-11-21 11:48聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

台中鐵路高架化完成後，打通前後站的最後一哩路東區大智路打通工程，卡在大智慧學苑大樓所有權人抗爭，遲遲無法完成；台中市盧秀燕今天宣布已取得100%所有權人同意，明年過年後將拆除大樓，預計明年8月可打通大智路。

大智慧學苑緊鄰台中車站，位於東區大智路、復興路口，台中鐵路高架化後，市府規劃打通大智路，作為前站、後站聯繫的主要道路，大智慧學苑所有權人從103年開始抗爭，市府在104年通過都市計畫變更，但徵收案送內政部時遭撤銷，要求市府與所有權人協議。

本案歷經前市長胡志強、林佳龍推動，仍無法取得突破，台中市長盧秀燕上任後，建設局長陳大田積極與住戶溝通，取得24名所有權人全體同意，將採協議架構取得土地；市府為了讓所有權人同意，原本已編列4億元預算，盧秀燕上任後追加3.3億元，以接近市場行情的價格，說服住戶點頭。

大智慧學苑土地面積約280坪，為地上12樓、地下2樓、總共2200坪住商混合大樓，有多家補習班、商場進駐，也有不少住戶。建設局長陳大田說，今年初原本只有1名所有權人同意協議架構，建設局全體動員不斷召開說明會，與住戶搏感情，最後取得所有住戶同意。

為了打通大智路，市府編列7.3億元預算，其中700萬元為工程經費，其餘都是協議架構與補償經費，經過換算土地每坪超過60萬元，市府表示略低於周邊行情；台中市地政局近日標售東區台糖土地，每坪底價75萬元，最後標出98萬元天價。

盧秀燕說，台中鐵路高架化完成後，她看到大智慧學苑住戶拉布條抗爭，為衡量公共利益與民眾權利，市府以誠意換同意；未來大智路打通後，台中車站前後站區交通便利，對整體發展更有利。

台中鐵路高架化完工後，貫穿前後站的大智路打通工程卡關。台中市長盧秀燕今宣佈，市府...
台中鐵路高架化完工後，貫穿前後站的大智路打通工程卡關。台中市長盧秀燕今宣佈，市府已取得大智慧學苑100%所有權人同意，明年8月大智路將貫通。記者洪敬浤／攝影
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台中鐵路高架化完工後，貫穿前後站的大智路打通工程卡關。台中市長盧秀燕今宣佈，市府...
台中鐵路高架化完工後，貫穿前後站的大智路打通工程卡關。台中市長盧秀燕今宣佈，市府已取得大智慧學苑100%所有權人同意，明年8月大智路將貫通。記者洪敬浤／攝影
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台中鐵路高架化完工後，貫穿前後站的大智路打通工程卡關。台中市長盧秀燕今宣佈，市府...
台中鐵路高架化完工後，貫穿前後站的大智路打通工程卡關。台中市長盧秀燕今宣佈，市府已取得大智慧學苑100%所有權人同意，明年8月大智路將貫通。記者洪敬浤／攝影
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盧秀燕鐵路高架化台中市火車站

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