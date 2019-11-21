50歲創業賣手工貢丸 他從網購賣到實體店面

2019-11-21 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



50歲張俊隆原本是皮革廠業務主管，因為喜愛美食當興趣，平時就愛在家裡當「總鋪師」，操持一桌好料理，93年考取丙級廚師證照，近年因緣際會下由同鄉傳授製作手工貢丸，決定創業，在網路創立「一級丸家」純肉手工貢丸品牌打出名號後，本月中旬在台中市烏日區中華路開設實體店鋪，除了招牌手工貢丸湯，還搭配爌肉飯、軟骨飯和肉燥飯等主餐，以及白菜滷、燙青菜等小菜可選，搶攻庶民小吃商機。

張俊隆說，招牌貢丸嚴選食材，不加人工香料、硼砂、防腐劑，是用手一顆一顆捏出來的，口感Q彈紮實，配料如芋頭、芹菜、香菇也是親手一刀一刀切出來的。目前貢丸口味多達10種，包括原味、香菇、芹菜、芋頭、荸薺、黑胡椒、苦瓜盅、香菇鑲肉、香菇芹菜等，製作過程費工。

張俊隆指出，當初要捨棄高薪、安定的主管工作，投入手工貢丸的研發，一切從零開始，家人剛開反對的，他說服家人，初期走網路行銷，他對於招牌貢丸品質要求高，用料也很實在，回頭客很多，在網購市場逐漸打響知名度，本月中旬開設實體店面，拉近與消費者距離。