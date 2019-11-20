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陳杰緊咬吳敦義不放 還要為被開除黨籍打官司

2019-11-20 22:57聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

前立委、現任全國總工會理事長陳杰在國民黨立委初選落敗後，宣布將參選立委到底，被國民黨開除黨籍，卻在立委登記前夕宣布退選。他卻仍緊咬著國民黨主席吳敦義不放，指稱他對吳敦義屢次誠實諫言，吳卻殘害忠良，拿他開刀。他宣稱，這根本違反憲法比例原則，決定打官司，要求回覆黨籍。

國民黨彰化縣部主委張曼莉說，國民黨在處分陳杰相關過程中，都曾依程序寄達通知，卻都被拒收，在他宣布參選時，也曾請他說明或撤下看板，卻都未被接受，仍堅持參選到底，黨中央才決議開除黨籍。如今，陳杰宣稱要打官司討回公道，只能尊重。

陳杰說，國民黨中央對外宣稱，是因陳杰「違紀參選」，所以依照黨綱黨章規定，將他開除黨籍，但當時立法委員選舉都還未開始登記，哪來的「違紀參選」？將他開除黨籍，會不會太心急了一些。

他說，外傳吳敦義要將自己位列國民黨立法委員不分區安全名單，陳杰公開在電視節目上承諾，只要吳敦義不將自己排入安全名單，他願意退選彰化縣第二選區立法委員，眼見吳敦義排名順序從第八，一路下滑至第十，最後列為第十四，陳杰決定「兌現」自己的承諾，公開宣布退出立法委員選舉。

陳杰說，他被開除黨籍開始到現在，從未接獲國民黨任何通知書，要求他提出答辯書，使他連申訴機會沒有，甚至，連究竟是什麼理由、根據哪一條款開除他黨籍，都像「謎」一樣，連國民黨網頁上都沒有相關內容。

陳杰說，他甚至為了讓國民黨在各個艱困選區派出強手迎戰民進黨候選人，多方奔走遊說現任及歷任黨主席自行推薦參選艱困選區，最後洪秀柱勇敢承擔，同意挑戰台南市第六選區，國民黨對此項有功行動，不但未予以獎勵，甚至還祭出開除黨籍處分。

陳杰說，吳敦義根本是為位列不分區立委安全名單而挾怨報復。

陳杰參加彰化縣第二選區立委初選落敗後，仍宣布參選立委到底，還成立競選總部，但在登...
陳杰參加彰化縣第二選區立委初選落敗後，仍宣布參選立委到底，還成立競選總部，但在登記前夕，宣布退選。本報資料照片
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國民黨吳敦義

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