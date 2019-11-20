親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中市檢舉公害6年增6成 1年罰款5000萬 議員促治本

2019-11-20 23:50聯合報 記者陳秋雲／台中報導

台中市環保公害檢舉案節節高升，市議員張玉嬿（左）林德宇要求環保局不要只開罰，還要...
台中市環保公害檢舉案節節高升，市議員張玉嬿（左）林德宇要求環保局不要只開罰，還要設法減少公害。 記者陳秋雲／攝影
分享

台中市環保公害檢舉件數節節高升，近6年增加6成，尤其兩年來每年平均4.8萬件，每10分鐘就有1件，每年罰款逾5000萬元，其中以空氣汙染、噪音、環境衛生排前3名。市議員昨要求落實環保、正本清源抑制汙染擴大，不應只靠開罰，並提升稽查人力與處理技巧，減少公害。

市議員張玉嬿、林德宇說，102年環保公害檢舉量約3萬件，此後逐年增加，107年達4萬8千多件，逐年創新高，6年來增幅超過6成，陳情檢舉案件日益增加，近5年來，公害陳情案開罰每年平均5400萬元。

張玉嬿分析，近兩年每月平均超過4千件，每小時約5.6件，平均10分鐘就1件，公害陳情案件數量以空汙、噪音、環境衛生為前3名，3類占檢舉案件九成多，顯示民眾對環境越來越重視，另也凸顯公害狀況嚴重。不過，案件受理到完成稽查平均花費4.7小時，處理時間過長，建議環保局應提升稽查員的處理技巧，避免損及公信力。

環保局表示，環保局從106年至今共增26名稽查人力，未來會持續評估人力負荷，適時增補，並將持續定期辦理教育訓練，提升稽查品質。另外也會加強科技執法，改善人力不足問題，針對公共工程、宮廟民俗遶境或大型活動，會透過前置審核活動計畫減少公害。

噪音遶境

相關新聞

修法收回中火許可權 議員槓環保署

2019-11-20 23:52

社頭闢新式禮儀廳 明年啟用

2019-11-20 23:41

陳杰緊咬吳敦義不放 還要為被開除黨籍打官司

2019-11-20 22:57

台中火鍋店林立 經發局長邀民眾來看燈會勿忘吃鍋

2019-11-20 18:31

中市道路燙平 北屯軍功路今起6天夜間施工封道

2019-11-20 16:44

影／環署縮台中燃煤機組自主審查 議員：「護航署」應廢掉

2019-11-20 16:02

彰化縣長者視力檢查 6成視力異常或未使用輔具

2019-11-20 15:32

台中兩議員身高差36公分 聯合質詢成亮點

2019-11-20 15:11

一次瞭解百年戶政資料 中市太平戶政23日辦檔案展

2019-11-20 14:29

花壇中庄自來管線汰換 365用戶供水品質可改善

2019-11-20 12:14

搶黃金救援時間！台中南投苗栗30醫院組急救網絡救命

2019-11-20 10:02

綠美橋紅變藍白 南投縣府：友善生態

2019-11-19 23:30

大甲風景區缺建設 4年流失120萬遊客

2019-11-19 23:28

彰化大城女婿組志工隊 每月送物資給弱勢

2019-11-19 23:24

小花燈預算50萬？500萬？ 中市火爆詢答

2019-11-19 23:22

2020台灣燈會漫遊客家庄燈區 藝術家楊海茜鉤織創作新社綺麗花都

2019-11-16 00:00

田中520黑白兩稻 陣頭相挺11月9日登場

2019-11-05 00:34

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

畜產公司前總經理貶去洗廁所 柯文哲：總經理不能掃嗎

2019-11-20 10:17

獨／性騷「學姐」請辭是假的 劉嘉仁回鍋聯醫當特助

2019-11-20 11:41

搭機捷好臭「有尿騷味」 民代再爆椅套採購標案疑雲

2019-11-20 13:25

影／苗栗首座動物焚化爐啟用 毛小孩不用遠送外地

2019-11-20 16:26

北畜傳職場霸凌 前老總降等還變清潔工

2019-11-20 10:31

竹聯幫主壽宴大開123桌 顏清標、尹衍樑到場

2019-11-20 19:28

影／北市畜產前總座降職掃廁所 蔡壁如說原委

2019-11-20 15:22

超搶手！嘉市國際管樂節門票開賣 靜岡大學演出剩百張

2019-11-20 08:29

土耳其工程師為愛變大廚 台南開業推無菜單料理

2019-11-20 13:06

家人徹夜力勸 「澎湖王」林炳坤決定不選 了

2019-11-20 19:26

碧潭有約終於租出了 「碧潭有約廣場」明年7月開幕

2019-11-20 13:32

泰勞工廠宿舍失火40人天冷沒衣換 餐廳老闆娘送愛暖身

2019-11-20 14:39

金門鄉親注意囉！Foodpanda11月29日金門上線

2019-11-20 23:29

高雄澄清湖風景區登革熱病媒蚊多 衛生局不排除強制管制

2019-11-20 10:22

關西人強烈反彈 新竹宏關電廠環差初審卡關

2019-11-20 19:45

農畜聯合開放日周六登場 十字花科蔬菜當主角

2019-11-20 11:52

蔡壁如汙衊議會？ 北市議會暫停政黨協商

2019-11-20 20:30

探索山珍海味 學生：請媽媽不要再殺價了

2019-11-20 11:10

涉性騷擾學姐劉嘉仁回鍋北市聯醫 黃瀞瑩：不予置評

2019-11-20 14:42

台塑員工登山失聯10天平安無事 警消直呼奇蹟

2019-11-20 12:56

柯文哲主張家禽產地屠宰送台北 農委會表贊成

2019-11-20 11:09

台南傳招募會員餐會送禮賄選？ 李武龍：被冒名栽贓

2019-11-20 20:16

台灣最早的淑女養成地 「長女人」以校為榮

2019-11-20 11:18

防跌倒！高雄市走進社區開運動班 幫長輩練肌力

2019-11-20 07:41

浯島文學獎今揭曉 長篇小說首獎姜天陸獨得50萬獎金

2019-11-20 16:02

台9線草埔隧道通車在即 防救災演練上緊發條

2019-11-20 18:32

9歲童照顧阿公獲選孝悌獎 可惜阿公舌癌剛離世

2019-11-20 15:14

屏東眷村百年老屋差點被燒 歷史建物防火安全受關注

2019-11-20 11:14

侯友宜：不希望基層辛苦 被抹煞成為選舉口水戰

2019-11-20 10:27

羅東小巨蛋不見了？ 宜縣議員發飆質詢各主管通通「罰站」

2019-11-20 16:24

開放日限定！畜試所牧草包拍照打卡 集章送明信片

2019-11-20 13:31

低調不造勢 澎縣尋求三連霸立委楊曜完成登記

2019-11-20 18:47

柯文哲推家禽產地屠宰冷送北市 市場處：未來趨勢

2019-11-20 11:15

影／黃國昌為高鈺婷站台 批鄭宏輝只會躲在柯建銘背後

2019-11-20 16:04

小政黨登記參選立委人數激增 桃園各選區選情增溫

2019-11-20 16:25

台中兩議員身高差36公分 聯合質詢成亮點

2019-11-20 15:11

北市主張家禽產地屠宰 農委會贊成

2019-11-20 14:25

新北統籌配合款六都倒數第二 侯友宜：爭取不容易

2019-11-20 17:06

豬比人多 嘉縣溪口鄉將成全國第一全面畜牧資源化鄉鎮

2019-11-20 14:19

五泰輕軌調整高架、機廠位置 年底前7度送中央審議

2019-11-20 14:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top