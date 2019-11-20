中市檢舉公害6年增6成 1年罰款5000萬 議員促治本

2019-11-20 23:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／台中報導



台中市環保公害檢舉案節節高升，市議員張玉嬿（左）林德宇要求環保局不要只開罰，還要設法減少公害。 記者陳秋雲／攝影 分享 facebook

台中市環保公害檢舉件數節節高升，近6年增加6成，尤其兩年來每年平均4.8萬件，每10分鐘就有1件，每年罰款逾5000萬元，其中以空氣汙染、噪音、環境衛生排前3名。市議員昨要求落實環保、正本清源抑制汙染擴大，不應只靠開罰，並提升稽查人力與處理技巧，減少公害。

市議員張玉嬿、林德宇說，102年環保公害檢舉量約3萬件，此後逐年增加，107年達4萬8千多件，逐年創新高，6年來增幅超過6成，陳情檢舉案件日益增加，近5年來，公害陳情案開罰每年平均5400萬元。

張玉嬿分析，近兩年每月平均超過4千件，每小時約5.6件，平均10分鐘就1件，公害陳情案件數量以空汙、噪音、環境衛生為前3名，3類占檢舉案件九成多，顯示民眾對環境越來越重視，另也凸顯公害狀況嚴重。不過，案件受理到完成稽查平均花費4.7小時，處理時間過長，建議環保局應提升稽查員的處理技巧，避免損及公信力。

環保局表示，環保局從106年至今共增26名稽查人力，未來會持續評估人力負荷，適時增補，並將持續定期辦理教育訓練，提升稽查品質。另外也會加強科技執法，改善人力不足問題，針對公共工程、宮廟民俗遶境或大型活動，會透過前置審核活動計畫減少公害。