台中火鍋店林立 經發局長邀民眾來看燈會勿忘吃鍋

2019-11-20 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



台中火鍋店林立，經發局長歡迎民眾來台中看燈會時勿忘吃鍋。圖／台中市政府提供 分享 facebook 2020年「米其林指南」評鑑將跨出台北，推出台中、台北雙城指南。台中市政府經濟發展局長張峯源說，台中聚集麻辣鍋、壽喜燒、石頭火鍋等大江南北火鍋料理，一級戰區公益路平均100公尺就有1家火鍋店，希望米其林神秘客評鑑台中美食時，千萬別錯過台中人最愛的火鍋。

而且，今年「2020台灣燈會在台中」的主展區將於明年2月8日至23日在后里森林及馬場園區展出，副展區今年12月21日於文心森林公園提前點燈，歡迎民眾來台中看燈會、深入台中各地街區，找尋火鍋美食，發掘星級佳餚。

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張峯源說，台中人一年四季都在吃火鍋，吸引許多火鍋品牌前來展店，不僅大街小巷隨處，連五級星飯店也開立火鍋餐廳，其中以公益路最具代表性，有林立湯棧、老常在、輕井澤、鼎王、無老鍋、老四川巴蜀麻辣燙等知名店家。

此外，西屯路三段中科商圈也不遑多讓，短短200公尺競爭激烈，有肉多多、石二鍋、築間、灰鴿、阿官火鍋、石二鍋各品牌火鍋，店家密度最高，號稱「火鍋一條街」。

他說，很多知名連鎖火鍋品牌都從台中發跡或闖出名號，如大隆路商圈的阿官火鍋、一中商圈的偈亭泡菜鍋、忠孝夜市起家的鼎王麻辣鍋、以台中為主要據點的輕井澤鍋物餐飲集團、草悟道石研室石頭火鍋總店等，都是先征服台中老饕的胃，才向外擴展版圖，展店全台灣。