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獲彰化醫院認證 彰化250多名村里長 當長照尖兵

2019-11-20 18:02聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

衛福部推動長照2.0計畫，不少民眾仍不清楚可用的資源，衛福部因此展開22縣市「長照知能認證村里長授證」活動，彰化醫院已協助縣內250多名村里長獲得認證，協助發掘需要長照協助的家庭，當政府與長者家庭之間的橋樑，連結合適的長照服務。

彰化縣為農業大縣，尤其南彰鄉鎮地理環境，產業發展不易，造成人口外移，老年人口比率增加，失能、失智及身障人數為3萬7千多人，有25%已使用長照2.0資源，但仍有27%的失能長輩在家中由家人照顧。

有村里長反應，有時看到疑似失智患者就在宮廟閒晃甚至成為地方頭痛人物，若能妥善安置對個案和地方都好，但城鄉差距大，偏遠家庭資訊不足，若地方上有長照尖兵將有助改善。

彰化縣目前已有250多名村里長到彰化醫院聽取宣導並回答相關問題獲得認證，村里長也參觀彰化醫院失智據點及護理之家，看到失智長者目前所有的福利，鹿港鎮草中里長王國書指出，失智據點對鄉下失智的長者很重要，將里民宣傳，讓年輕人白天可以安心去工作，不用擔心家中的失智長者。

長照資源四大項為照顧及專業服務、交通接送服務、輔具服務及居家無障礙環境改善服務與喘息服務，衛福部長照司長祝健芳表示，「長照知能認證村里長授證」在各縣市巡迴辦理，希望讓最基層的村里長了解長照，為長者及其家庭尋找合適的長照服務內容，包括協助轉介安排住長照機構或日照中心，甚至安排失智長者到失智據點。

彰化醫院長謝文淮也指出，院內失智據點2年多來累積了很多經驗，透過跳動音符、手動藝術等課程，讓退縮在自己世界裡的長者和身邊的人建立新關係，重塑失智後的生活，彰化醫院也開辦二水日照中心，目前埔鹽也在改建平價住宿式長照機構。

彰化縣目前已有250多名村里長獲得彰化醫院長照知能認證。記者林敬家／攝影
彰化縣目前已有250多名村里長獲得彰化醫院長照知能認證。記者林敬家／攝影
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衛福部希望透過村里長讓長照資源更深入各個角落。記者林敬家／攝影
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彰化醫院舉行長照知能認證村里長授證。記者林敬家／攝影
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彰化縣目前已有250多名村里長獲得彰化醫院長照知能認證。記者林敬家／攝影
彰化縣目前已有250多名村里長獲得彰化醫院長照知能認證。記者林敬家／攝影
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長照失智衛福部

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