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中市勞工局幸福職場評選 水公司第四區處獲四星獎

2019-11-20 18:01聯合報 記者黃寅／即時報導

台中市政府勞工局舉辦幸福職場評選，台灣自來水公司第四區處獲得「幸福職場」的四星獎，處長蕭淑貞上午親自率隊接受勞工局長吳威志頒獎表揚。

這個評選是依據「和諧的勞資關係」、「健康的職場環境」、「友善的勞動制度」、「共融的無礙職場」、「永續的職涯發展」5大指標，從近70家公民營事業單位中，評選出五星獎至三星獎的幸福職場事業單位，四星獎即是第2名。

蕭淑貞說，台水公司向來重視員工的職業安全及健康，積極推動員工教育訓練的精進，在返鄉媒合及每年提供4小時張老師免費心理諮商，都獲得員工好評。

她說第四區處除積極戮力於提供台中市及南投縣民眾「量足質優用水」之使命外，更關心員工在職場上身心靈等狀況的調和，能得到台中市政府給予四星獎肯定，備感榮耀，未來仍將秉持著幸福職場理念，營造「和諧、健康、友善、共融及永續」的職場環境。

台中市政府勞工局舉辦幸福職場評選，台灣自來水公司第四區處獲得「幸福職場」的四星獎...
台中市政府勞工局舉辦幸福職場評選，台灣自來水公司第四區處獲得「幸福職場」的四星獎，處長蕭淑貞（右）上午親自率隊接受勞工局長吳威志頒獎表揚。圖／台灣自來水公司第四區處提供
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職場台中市勞工局

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