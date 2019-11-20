中市勞工局幸福職場評選 水公司第四區處獲四星獎
2019-11-20 18:01
聯合報 記者黃寅
／即時報導
台中市政府勞工局舉辦幸福職場評選，台灣自來水公司第四區處獲得「幸福職場」的四星獎，處長蕭淑貞上午親自率隊接受勞工局長吳威志頒獎表揚。
這個評選是依據「和諧的勞資關係」、「健康的職場環境」、「友善的勞動制度」、「共融的無礙職場」、「永續的職涯發展」5大指標，從近70家公民營事業單位中，評選出五星獎至三星獎的幸福職場事業單位，四星獎即是第2名。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
蕭淑貞說，台水公司向來重視員工的職業安全及健康，積極推動員工教育訓練的精進，在返鄉媒合及每年提供4小時張老師免費心理諮商，都獲得員工好評。
她說第四區處除積極戮力於提供台中市及南投縣民眾「量足質優用水」之使命外，更關心員工在職場上身心靈等狀況的調和，能得到台中市政府給予四星獎肯定，備感榮耀，未來仍將秉持著幸福職場理念，營造「和諧、健康、友善、共融及永續」的職場環境。
留言