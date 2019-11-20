社頭鄉打造現代化禮儀廳 不必遠奔彰化市

2019-11-20 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／彰化即時報導



社頭鄉公所建了新的禮儀廳，共有1大4小5個廳可以提供民眾舉辦告別式。記者凌筠婷／攝影 分享 facebook 彰化縣目前共有兩座殯儀館，一座位於彰化市，另一座在田中鎮，但因田中殯儀館僅有兩間較小的禮儀廳，不敷民眾使用，因此南彰化居民大多仍習慣在住家附近搭棚舉辦告別式，影響鄰居與交通。社頭鄉公所在第六公墓打造新的禮儀廳，未來將成為南彰化最現代化的告別式場所，預計年底落成、明年啟用。

社頭鄉鄉長劉錦昌表示，現在的社會大多少子化，且現在的治喪趨勢也越來越現代化，年輕一代治喪觀念與傳統不同，「現在有些人希望喪事與生活脫勾，一邊為親友治喪，也希望不影響正常生活」，為了解決民眾的需求，因此鄉公所籌募了4、5000萬打造這座新式的禮儀廳。

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社頭鄉公所生命禮儀管理所所長蕭錦華說，這座新式的禮儀廳共有1大4小5個廳，內有空調、投影布幕設備、電子輓聯等現代化設施，還有將祭拜時的煙霧抽出的抽風設備，以及完善的動線規劃，「未來即使夏天，民眾也不需要在悶熱的棚子裡辦告別式，讓治喪儀式可以更舒適、更方便」。