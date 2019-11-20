中市道路燙平 北屯軍功路今起6天夜間施工封道
2019-11-20 16:44
聯合報 記者喻文玟
／台中即時報導
台中市建設局立下1年燙平80公里道路目標，今年已提早達標，累計改善超過127公里，並持續進行燙平專案。建設局表示，11月20日至25日晚間7點至隔日上午7時，進行北屯區軍功路二段（軍功路二段671巷口至東山路一段）道路改善工程，採全車道封閉方式進行，提醒用路人行經時，遵從交管人員指揮，小心駕駛。
建設局指出，北屯區軍功路是北屯重要聯外道路，連結潭子至加工出口區，延伸可至豐原，周邊商業行為活絡，車流量大，導致路面龜裂沉陷，加上兩側黑板樹浮根嚴重、水溝破損、路面高低不齊，還有多處管挖痕跡，行車顛簸。
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這次市府規劃軍功路二段自軍功路二段671巷口至東山路一段道路改善工程，改善長度約1.6公里、孔蓋調整下地186處，並預先整理兩側黑板樹浮根問題、預留樹穴。
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