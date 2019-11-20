影／環署縮台中燃煤機組自主審查 議員：「護航署」應廢掉
2019-11-20 16:02
聯合報 記者陳秋雲
／即時報導
台電中火10部燃煤機組操作許可證展延期限將至，市議員李中丶朱暖英發現中央環保署竟然為護航台電中火，近期先後修正空汙法及許可證管理辦法，限縮台中市環保局自主審查的權利，大開方便之門，李中表示乾脆廢除環保署。
李中問環保局長吳志超，如果地方與中央抵觸，吳志超説「當然以台中市生煤管制自治條例為主！」
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李中說，台中環保局為有效改善空汙，依生煤管制條例要求台電中火應將生煤使用量降到1104萬公噸，若台電中火沒有做到，環保局原可依「固定汙染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法」不予許可證展延，台電日前嗆要台中市政府「依法行政」「不要違法處分。」
經查詢，原來是中央環保署為了護航台電中火，竟然在8月1日修正「空汙法」及108年9月26日修正「使用許可證管理辦法」，以「建立許可證審查全國一致性原則」為名，限縮地方政府自主審查及許可的權利，環保署作為與機關成立目的「背道而馳」李中高喊乾脆廢了環保署。
此外，依照空汙法「備用」的概念，是指單一機組年累積運轉時數不得超過720 小時，但台電中火所謂的備用確有可能超過此限額。
李中表示，將與議會同仁作為市長後盾，堅定要求台電中火先將4部舊燃煤機組除役、再談新增燃氣機組，另要求環保局要站在維護台中市民權益立場，堅持落實生煤管制自治條例。
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