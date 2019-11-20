彰化縣長者視力檢查 6成視力異常或未使用輔具

2019-11-20 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



為保健長者的視力健康，彰化縣政府從今年6月起，全國首創結合彰化縣內驗光師(生)公會驗光人員，到社區 到社區各據點為長者視力檢查及服務，發現接受檢查的長者中，有6成視力異常或是未正確使用輔具，經轉介到眼科醫療院所進一步治療，明年將再辦理110場檢查。

為支援彰化縣政府這項長照C據點護眼服務計畫，彰化縣驗光師(生)公會共動員50多位驗光人員，配合長照據點的布建及醫療長照的整合，到社區各據點為長者視力檢查及服務，及為現有配帶眼鏡長者檢測度數、視力狀況及調整鏡框等，並提供視力保健衛教宣導講座。

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彰化縣衛生局表示，這項長者護眼計畫從6月執行到今天(20日)已辦理62場次，服務的長者1747位，而其中視力達0.6以上或正確使用眼鏡的長者僅占4成多，可見有近6成的長者視力有異常或是未正確使用輔具，又長者針對自己視力的異常，常誤認為是正常退化，也輕忽了視力不良對生活的重大影響。

衛生局強調，長者的視力不良容易造成跌倒、生活自理困難、社交退縮及溝通障礙等，若經篩檢為視力正常老化，則可藉由輔具如眼鏡的正確使用改善，若為疾病如白內障、黃斑部病變等，則可藉由儘早接受眼科醫療矯治，都可以大大的改善視力不良的情形，進而改善生活品質。