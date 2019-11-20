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一次瞭解百年戶政資料 中市太平戶政23日辦檔案展

2019-11-20 14:29聯合報 記者黃寅／即時報導

台中市太平區戶政事務所保存了日據時期至今百餘年的各項戶籍資料，包括日據時期的戶口調查簿、光復後至民國85年的戶籍登記簿冊和各時期的戶籍登記、國民身分證、印鑑、門牌等申請書及附件、人口統計資料等，23日至29日將在太平買菸場舉辦「太平獻珍藏、檔案永流傳」的檔案展。

太平戶政主任林晉德說，檔案是人類文明的演進史，其管理與傳承尤其重要，現今雖已進入資訊化時代，以電腦取代人工書寫，但是早期的筆墨謄寫的冊籍檔案資料，樸實呈現了往日風華，更具獨一無二的珍貴價值。

除了有專人導覽解說戶政文物，還有「小荔這一家～守戶人生大小事」有聲書展出，讓小朋友有更多的機會，了解戶政常識。另也設計了超大型檔案大富翁遊戲，將檔案、戶政、轄區景點融入遊戲，以人當棋子，依骰子點數前進，透過競賽的方式啟動學習動力。

台中市太平區戶政事務所23日至29日將在太平買菸場舉辦「太平獻珍藏、檔案永流傳」...
台中市太平區戶政事務所23日至29日將在太平買菸場舉辦「太平獻珍藏、檔案永流傳」的檔案展。 圖／台中市太平區戶政事務所提供
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日據時期門牌文物

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