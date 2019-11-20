花壇中庄自來管線汰換 365用戶供水品質可改善

2019-11-20 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



彰化縣花壇鄉中庄村自來水水管老舊，且口徑小，除水壓不足外，也影響供水品質，在立委黃秀芳爭取下，水公司動用2700萬元經費，目前正在辦理汰換工程，預定明年1月底完工，估計有365戶受惠。

自來水公司第十一區管理處表示，目前中庄村一帶的自來水管線是在民國73年左右埋設，屬於早期塑膠管材(PVCP)，管徑約40到100公厘，由於已逾使用年限，如果持續使用將增加漏水、破管機率，加上口徑過小，水壓不足，影響供水品質。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

黃秀芳、縣議員李成濟今天上午由自來水公司第十一區管理處副處長謝錫熊陪同，前往花壇鄉中庄村會勘中庄村自來水管線汰換工程，謝錫熊說，舊管線將汰換為較大的100到2000公厘口徑新管，管材也使用耐用的延 性鑄管(DIP)，可大幅改善供水品質。

黃秀芳說，中庄村因自來水管線老舊及口徑過小，影響供水品質，很高興水公司從善如流，辦理這項管線汰換工程，在明年元月完工後，即可大幅改善供水品質，也希望施工期間，盡量減少民眾的不便。