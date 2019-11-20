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花壇中庄自來管線汰換 365用戶供水品質可改善

2019-11-20 12:14聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣花壇鄉中庄村自來水水管老舊，且口徑小，除水壓不足外，也影響供水品質，在立委黃秀芳爭取下，水公司動用2700萬元經費，目前正在辦理汰換工程，預定明年1月底完工，估計有365戶受惠。

自來水公司第十一區管理處表示，目前中庄村一帶的自來水管線是在民國73年左右埋設，屬於早期塑膠管材(PVCP)，管徑約40到100公厘，由於已逾使用年限，如果持續使用將增加漏水、破管機率，加上口徑過小，水壓不足，影響供水品質。

黃秀芳、縣議員李成濟今天上午由自來水公司第十一區管理處副處長謝錫熊陪同，前往花壇鄉中庄村會勘中庄村自來水管線汰換工程，謝錫熊說，舊管線將汰換為較大的100到2000公厘口徑新管，管材也使用耐用的延 性鑄管(DIP)，可大幅改善供水品質。

黃秀芳說，中庄村因自來水管線老舊及口徑過小，影響供水品質，很高興水公司從善如流，辦理這項管線汰換工程，在明年元月完工後，即可大幅改善供水品質，也希望施工期間，盡量減少民眾的不便。

此項工程範圍包括中橋街、內厝街、竹子街、車路街等，工程長度達4433公尺。謝錫熊表示，施工期間將封閉道路及停止供水，勢必造成大眾不便，不過，水公司採用局部施工，將影響降到最低。

立委黃秀芳(左2)、彰化縣議員李成濟(左1) 由自來水公司第十一區管理處副處長謝...
立委黃秀芳(左2)、彰化縣議員李成濟(左1) 由自來水公司第十一區管理處副處長謝錫熊（左3）陪同，前往花壇鄉中庄村會勘中庄村自來水管線汰換工程。記者劉明岩／攝影
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立委黃秀芳(左2)、彰化縣議員李成濟(左1) 由自來水公司第十一區管理處副處長謝...
立委黃秀芳(左2)、彰化縣議員李成濟(左1) 由自來水公司第十一區管理處副處長謝錫熊（左3）陪同，前往花壇鄉中庄村會勘中庄村自來水管線汰換工程。記者劉明岩／攝影
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立委黃秀芳(左2)、彰化縣議員李成濟(左1) 由自來水公司第十一區管理處副處長謝...
立委黃秀芳(左2)、彰化縣議員李成濟(左1) 由自來水公司第十一區管理處副處長謝錫熊（左3）陪同，前往花壇鄉中庄村會勘中庄村自來水管線汰換工程。記者劉明岩／攝影
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