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搶黃金救援時間！台中南投苗栗30醫院組急救網絡救命

2019-11-20 10:02聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

苗栗、南投二縣至今沒有重度級急救責任醫院，急重症患者必須往外縣市送，分秒必爭、與死神拔河。台中市衛生局說，為避免醫療人球，加快轉院速度，台中與南投、苗栗共有30家急救責任醫院加入中投、中苗急救網絡，透過網絡轉診平台，快速將患者送往適當醫院接受治療，兩大轉診網絡轉出比率約1.1%。

台中市衛生局舉例，南投縣有一名男子因工作不慎手指遭截斷，就近送醫急救，但當地醫院無法接指，透過中投轉診網絡，迅速找到適合的醫院，當天轉到台中市澄清綜合醫院進行接指微創手術，這名男子也因轉診過程搶在黃金救治時間完成接指，恢復良好。

台中市衛生局統計，中投網絡包含台中市、南投縣內14家急救責任醫院，今年到九月，平均每月急診就醫約5萬人次、每月轉出約550人次；中苗網絡包含台中市與苗栗縣內16家急救責任醫院，平均每月急診就醫約4萬5千人次、每月轉出約480人次，兩大轉診網絡轉出比率約1.1%。

台中市衛生局說明，為提升傷病患轉診效能，衛生局推動「轉診資源整合作業系統MARS 2.0」，也就是成立電子平台，讓轉診網絡醫院透過轉診平台交換訊息、轉診，可以迅速查出可接手、患者及家屬能接受的適合醫院，大大降低轉出率，衛生局也會定期參與檢討會議，保障轉診醫療品質。

台中市衛生局長曾梓展呼籲，民眾如生病，小病看小診所，大病再到大醫院，如遇醫院急診滿床，建議可聽從醫師安排轉診至其它適當醫院治療，獲得更好的住院照護品質。

台中、南投、苗栗有30家急救責任醫院加入急救網絡，透過網絡轉診平台，快速將患者送...
台中、南投、苗栗有30家急救責任醫院加入急救網絡，透過網絡轉診平台，快速將患者送往適當醫院接受治療，圖為急診室畫面。記者趙容萱／攝影
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台中、南投、苗栗有30家急救責任醫院加入急救網絡，透過網絡轉診平台，快速將患者送...
台中、南投、苗栗有30家急救責任醫院加入急救網絡，透過網絡轉診平台，快速將患者送往適當醫院接受治療，圖為急診室畫面。記者趙容萱／攝影
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衛生局台中市患者

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