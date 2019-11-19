台南下林玉聖宮孝行獎 表彰40名逆境堅韌學子

2019-11-19 21:29 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



台南市南區下林玉聖宮與南區公所今晚頒發孝行獎助學金，由主委蔡國輝及區長蔡秀琴頒發獎學金給新興國小及大成國中40名學習績優、孝行學生；這40位在逆境中堅韌求學的優秀學子，串連出一段段感人的故事。

這40名獲獎學子的背後都有不同的艱辛刻苦歷程，主辦單位指出，新興國小四年級的陳宥任，雖為特殊生其自身能力有限，仍貼心懂事的協助新住民母親打理家中事務，並盡其力幫忙照顧年幼弟弟，家中經濟並不寬裕，他在求學道路上刻苦奮發。另在家教育的六年級林芷儀，來自單親家庭，因其腦傷需要長期呼吸器住院治療，其醫療費用及耗材的龐大支出，使得生活經濟更顯不足，然而，她仍保持對生命的樂觀，積極向上，「13歲的青少年就有如此的生命態度，令人佩服」。

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主辦單位表示，大成國中七年級的戴禾，父親中風，母親一人照顧4個孩子，家中經濟困頓，戴禾下課後協助大部分的家務，克盡孝道，分擔母親辛勞。九年級黃浣佳為低收入戶家庭，課餘幫忙家務外，所獲得的零用金及獎助學金皆累存下來支付所需文具及學校費用，學業成績十分傑出。

下林玉聖宮主委蔡國輝說，因辦理第一屆世界廣澤尊王文化季活動，為弘揚彰顯主祀神祇廣澤尊王以孝得道、濟世濟民、恩澤廣被的精神與文化信仰，因此，捐助廟宇境內學校作為獎助學金，扶植弱勢學子，獎勵孝行楷模。