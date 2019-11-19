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彰化乳牛節將登場 要餵乳牛、吃美食快來

2019-11-19 18:48聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

「彰化乳牛節」將於11月22、23日在芳苑鄉普天宮登場，彰化縣長王惠美說，彰化縣是畜產大縣，乳牛的產乳量也是全國第一，歡迎民眾帶著小朋友們來餵乳牛、喝新鮮牛奶、玩趣味闖關遊戲，縣府也結合農會和產銷班要把在地美味的乳製品、在地美食行銷出去。

王惠美今天與芳苑鄉農會總幹事謝介民、農委會畜產試驗所新竹分所長蕭振文等人在彰化縣府為乳牛節活動暖身宣傳，現場還牽來一隻可愛的小牛讓小朋友餵奶奶，並有奶酪、鮮奶麻糬、布丁等在地牧場乳製品展示。

王惠美說，彰化縣不僅豬、牛飼養數量多，乳牛的產乳量也是全國第一，平均全台每4罐牛奶就有1罐來自彰化，此次活動除了可以喝到彰化濃純香的牛乳，22日是靜態展示活動，23日動態活動有彩繪乳牛公仔、彩繪雞蛋等DIY活動、乳製品簡易教學等活動，及各項美食，好吃又好玩。

彰化是酪農產業重要生產縣市，全縣乳牛飼養戶有109戶，飼養乳牛約2萬9000頭，泌乳牛約1萬3000頭，年產乳量逾10萬公噸，彰化縣乳牛主要飼養地區主要在福興鄉、芳苑鄉及二林鎮等地區。

芳苑鄉農會總幹事謝介民說，全台最大乳牛場就在芳苑鄉，這次活動以乳牛為主題，也要將彰化縣生產的雞蛋、鴨蛋、蔬菜等相關產品介紹給消費者，歡迎大家來共襄盛舉。

「彰化乳牛節」將於11月22、23日在芳苑鄉普天宮登場，彰化縣長王惠美說，彰化縣...
「彰化乳牛節」將於11月22、23日在芳苑鄉普天宮登場，彰化縣長王惠美說，彰化縣是畜產大縣，乳牛的產乳量也是全國第一，歡迎民眾帶著小朋友們來餵乳牛、喝新鮮牛奶、玩趣味闖關遊戲。記者林宛諭／攝影
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「彰化乳牛節」將於11月22、23日在芳苑鄉普天宮登場，今天在彰化縣府為乳牛節活...
「彰化乳牛節」將於11月22、23日在芳苑鄉普天宮登場，今天在彰化縣府為乳牛節活動暖身宣傳，並展示奶酪、鮮奶麻糬、布丁等在地牧場乳製品。記者林宛諭／攝影
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「彰化乳牛節」將於芳苑鄉普天宮登場，今天彰化縣長王惠美等人在暖身宣傳，和小朋友們...
「彰化乳牛節」將於芳苑鄉普天宮登場，今天彰化縣長王惠美等人在暖身宣傳，和小朋友們一起餵乳牛，也邀大家來芳苑喝牛奶、餵乳牛、吃美食、玩趣味闖關遊戲。記者林宛諭／攝影
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王惠美雞蛋

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