兒子推他一把 大城女婿關懷偏鄉弱勢戶號召送物資
2019-11-19 18:19
聯合報 記者林敬家
／彰化即時報導
彰化大城鄉人口外流、老年化嚴重，加上地處偏遠，相關社福機構少，大城女婿洪俊男3年多前發號召志工，組成「大城（實）食物銀行」團隊，服務180多戶弱勢戶，甚至跨鄉鎮到福興、埔鹽、芳苑以及竹塘鄉，靠著各界善心提供物資，為資源匱乏的區域注入溫暖。
38歲洪俊男原從事餐飲工作，10多年前結婚隨妻在大城鄉落地生根，因加入慈善會訪視個案，發現在地隔代教養、獨居的弱勢戶、邊緣戶多，也屢屢傳出獨居長者意外往身無人知的悲劇，他發現，慈善會提供單一次的急難救助，較難滿足長時間協助的需求，因此組成志工隊，幾個朋友共同募得一輛貨車，透過各村里通報，每月定期送物資到家戶，他說，希望人力更充足後能朝向組織化。
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洪俊男說，大兒子出生半年後發現有唐氏症，學習較其他孩子慢，在尋求幫助時，獲得許多人的鼓勵和協助，讓他與妻一心投入社會服務，洪俊男也是東港社區總幹事，透過社區關懷據點陪伴長輩，為能更有效的服務，他學習長照、急救技能，目前還與妻一起到南華大學修社工學程。
大城鄉隔代教養嚴重，甚至出現88歲照顧8歲曾孫的個案，洪俊男也觀察，在偏鄉有的上一代窮怕了，有時一時的貪小便宜、順手牽羊行為可能讓下一代有錯誤價值觀，造成弱勢一代又一代的複製，政府的資源有限，但民力無窮，他認為，弱勢戶所需的幫助不同，有的要物資，有的需要房屋修繕，有的則需要安置，甚至是經政府評估後的穩定社會補助，他說，目前想做的就是協助個案資源連結，獲得最有效的幫助。
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