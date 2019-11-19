蕭景田回應羅文嘉攻擊：民進黨已經沒有其他招式
2019-11-19 17:35
聯合報 記者凌筠婷
／彰化即時報導
民進黨中央黨部祕書長羅文嘉批評國民黨都派有前科、有背景的人來參選立委，遭到點名的蕭景田回應，自己從來不攻擊和抹黑對手，如今羅文嘉惡意批評國民黨提名的參選人，可見已經沒有其他招式而只能打負面選戰。
昨天蕭景田在國民黨縣黨部主委張曼莉、彰化縣長王惠美和彰化縣議長謝典林陪同下完成參選登記，選戰正式開打，民進黨中央黨部祕書長羅文嘉就開砲，認為國民黨提名有毒品前科和黑道背景、阿公做立委、媽媽做立委的人來參選，把持整個彰化政治資源，如何對彰化人交代。
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蕭景田回應，從宣布參選，就不攻擊、抹黑對手，而民進黨中央卻惡意攻擊國民黨提名的參選人，打負面選戰，為了選舉已經不擇手段，呼籲大家要拿出民主風度和選立委的格局與高度，用服務和政見來說服選民。
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