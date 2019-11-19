要抱不要暴 達德商工幼保科高呼兒童人權宣言

2019-11-19 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／彰化即時報導



最近嬰幼兒的不幸事件頻傳，今天才又有一起虐童致死案件，位於彰化縣田中鎮的達德商工幼保科將兒童人權列入專題課程，今天規劃多元活動，讓幼保科學生和幼兒園幼童遊戲互動，並大聲唸出兒童人權宣言，希望在11月20日國際兒童人權日前夕，將兒童人權理念深植在幼保科學生心中，並期望學生未來能成為愛護、保護兒童的優良幼保老師。

達德幼保科學生帶著幼兒園幼童，一起大聲喊出「兒童權利宣言」，宣告守護兒童的生存權、健康權、快樂權、平等權、參與權、受教育權這六種權利，讓兒童幸福快樂的長大。達德商工幼保科今天舉辦性福野餐多元活動，與重愛幼兒園的小朋友們一起聽故事、捏飯糰，也鼓勵小朋友將自己的心願寫在降落傘上，由大哥哥、大姊姊們從高空丟下，幼兒園小朋友們則拉著大大的彩色圓形帆布，在樓下接住降落傘，象徵「幸福降臨」。小朋友們雖然對於「人權」懵懵懂懂，但都玩得好興奮、好開心。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！