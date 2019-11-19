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要抱不要暴 達德商工幼保科高呼兒童人權宣言

2019-11-19 17:32聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

最近嬰幼兒的不幸事件頻傳，今天才又有一起虐童致死案件，位於彰化縣田中鎮的達德商工幼保科將兒童人權列入專題課程，今天規劃多元活動，讓幼保科學生和幼兒園幼童遊戲互動，並大聲唸出兒童人權宣言，希望在11月20日國際兒童人權日前夕，將兒童人權理念深植在幼保科學生心中，並期望學生未來能成為愛護、保護兒童的優良幼保老師。

達德幼保科學生帶著幼兒園幼童，一起大聲喊出「兒童權利宣言」，宣告守護兒童的生存權、健康權、快樂權、平等權、參與權、受教育權這六種權利，讓兒童幸福快樂的長大。達德商工幼保科今天舉辦性福野餐多元活動，與重愛幼兒園的小朋友們一起聽故事、捏飯糰，也鼓勵小朋友將自己的心願寫在降落傘上，由大哥哥、大姊姊們從高空丟下，幼兒園小朋友們則拉著大大的彩色圓形帆布，在樓下接住降落傘，象徵「幸福降臨」。小朋友們雖然對於「人權」懵懵懂懂，但都玩得好興奮、好開心。

達德商工校長許維純表示，兒童人權之父柯札克在三十年前就在推動兒童人權，希望讓兒童能夠健康、快樂的成長，而最近社會暴力事件頻傳，達德商工幼保科老師更認為，幼保科學生未來會成為幼兒成長階段第一個老師、也是保護幼兒的第一線，更需要有兒童人權的觀念，因此舉辦這樣的活動，希望「要擁抱不要暴力」的觀念能深植在學生心中，未來成為推動兒童人權的生力軍。

達德商工幼保科今天以多元活動宣導國際兒童人權宣言，希望更多人種植兒童的權利與幸福...
達德商工幼保科今天以多元活動宣導國際兒童人權宣言，希望更多人種植兒童的權利與幸福。記者凌筠婷／攝影
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幼兒園小朋友們拉著帆布接住寫有心願和兒童人權宣言的降落傘，象徵幸福降臨。記者凌筠...
幼兒園小朋友們拉著帆布接住寫有心願和兒童人權宣言的降落傘，象徵幸福降臨。記者凌筠婷／攝影
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達德商工幼保科學生帶著幼兒園小朋友拉起彩色圓形帆布進行遊戲。記者凌筠婷／攝影
達德商工幼保科學生帶著幼兒園小朋友拉起彩色圓形帆布進行遊戲。記者凌筠婷／攝影
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達德商工幼保科今天以多元活動宣導國際兒童人權宣言，希望更多人種植兒童的權利與幸福...
達德商工幼保科今天以多元活動宣導國際兒童人權宣言，希望更多人種植兒童的權利與幸福。記者凌筠婷／攝影
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