白柚種到外銷日本 二水農民陳永棠成白柚達人

2019-11-19 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／彰化即時報導



彰化縣二水鄉67歲農民陳永棠一輩子與柚子為伍，雖然之前在台電上班，但是從小就跟著父親在八卦山上務農，他曾有2甲地都種植白柚，因接受農會輔導追求高品質，並與企業契作，將白柚外銷日本，儼然是「白柚達人」。陳永棠說，因日本對進口農產品要求非常嚴格，果皮不能有任何汙點、傷痕，重量和口感也都有水準要求，因此很少農民願意接受輔導外銷，但他認為，柚子類水果在近幾年的國內銷量每況愈下，政府應該為農民尋找出路，保障農民生計。

彰化縣二水鄉盛產柚子，但近年因為醫師呼籲長期吃藥的病患要小心吃柚子會影響藥性，導致有些民眾因此不敢再吃柚子，陳永棠說：「真的感覺到這幾年買柚子的人越來越少」，而二水鄉有「柚子的故鄉」之稱，他從小就在柚子園內長大，對柚子的情感很深，他說：「種柚子就像照顧孩子，一定要用心」。

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陳永棠的果園在半山腰上，他將所有的果樹都矮化以便管理，「否則柚子樹可以長到一、二層樓高，噴藥都噴不到」，準備外銷的白柚甚至要套袋，避免蟲咬或留下藥痕。他說，日本人很重視果皮外觀，一定要完美無瑕否則一定退貨，他每年會選5千到1萬顆柚子套袋，但真的能外銷的也只有3千顆，「大概100顆柚子裡只有1顆可以外銷」，雖然外銷的售價比國內售價高了3、4倍，但種植時所必須花費的心力也特別高，時間、勞力成本都難以估計。