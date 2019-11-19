台中市區景點只剩「逢甲夜市」？ 在地房東看完也搖頭

2019-11-19 16:25 聯合新聞網 綜合報導



有網友稱台中市區除了逢甲夜市外，沒有其他必逛景點，很難靠觀光帶動周圍店家。圖／本報資料照 分享 facebook

台中近年來有不少地方都進行翻修，包括柳川及台中火車站，不過要說到有名的觀光景點，許多人可能也只知道逢甲夜市。就有網友在PTT上詢問，他表示台中除了逢甲夜市外，「沒有一個必逛景點」，引起網友討論。

這名網友在PTT房屋版上發文，開頭便說：「看了看台中的觀光，真的只能搖頭嘆息。」原po認為台中市區內除了逢甲夜市外，並沒有一個「必逛景點」，不像台北有101可以帶動周邊觀光商業發展。

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而目前具有發展潛力的地區，包括在台中市府規劃內的水湳及台中港廊帶，原po表示，若能有一個「台中塔」完工，說不定能帶起周圍的店鋪及商辦，甚至可以發展龐大的觀光金融。他並好奇詢問網友，台中若要發展觀光建設，哪個地點最有機會。

而該篇貼文也引發廣大討論，有位自稱是在地房東的網友更發文回應，表示台中自然方面沒海沒湖、社會人文方面也沒有大量的歷史古蹟或是「台灣奇觀」類建築，讓人覺得台中長期處於「放棄市區觀光」的心態。不過也有網友點名「勤美綠園道」、「台中國家歌劇院」、「秋紅谷」等都是有特色的景點。