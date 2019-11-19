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南投地標綠美橋改漆藍白色惹議 縣府官員講話了

2019-11-19 14:30聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣政府近期改建綠美橋，縣議會今天總質詢，議員關切施工進度，並反映部分民眾對於橋體顏色從紅色變成藍白色有意見；建設處長李正偉說，換顏色是為降低顏色衝突性，與周邊地景結合，也減少生態衝擊，但因民眾對原本的紅色橋梁和地景具有共同記憶，所以可能暫時無法接受，將持續關注民眾接受度和建議。

縣議員簡嘉哲指出，綠美橋是南投市地標，也因此被繪入市徽，而今年透過前瞻計畫執行橋體鏽蝕檢修，還幫它換新裝，從紅色變藍白色，入夜以燈光投射很美，但有民眾反映，白天很不起眼，依現階段整修執行狀況，瞭解能否進行外觀調整。

李正偉表示，綠美橋局部改善工程除橋體結構鏽蝕檢修，並改善人行步道鋪面、新設木平台生態解說空間、新增牽引道和人行階梯，也排定重新上漆，而相關設計施工是由當初規劃設計冬山河的「景觀界傳奇」郭中端率團隊進行改善。

但貓羅溪周邊生態體系豐富，除有觀測到石虎出沒，也是鷺科、鷹科等鳥類棲息或遷徙的重點區域，李提到，與設計團隊討論後，盼降低橋體顏色衝突性，結合地景以藍天白雲色系凸顯橋下芒草花和後方山色，更友善生態，減輕環境噪度。

簡則認為，設計出發點良善，但事前卻未充分瞭解民意；李回應，並非不尊重地方，而是每個人對顏色好惡不同，且徵詢範圍區域難界定，因此先考量安全性和生態；針對部分民眾因共同記憶和情懷而不習慣，完工後會持續關注，若多數民眾仍無法接受，會考慮修改。

南投縣綠美橋過去因紅色橋體鮮豔搶眼，被視為南投市地標，但近期整修改漆成藍白色，部...
南投縣綠美橋過去因紅色橋體鮮豔搶眼，被視為南投市地標，但近期整修改漆成藍白色，部分民眾有意見。記者賴香珊／攝影
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南投縣綠美橋過去因紅色橋體鮮豔搶眼，被視為南投市地標，也因此被繪入市徽，但整修改...
南投縣綠美橋過去因紅色橋體鮮豔搶眼，被視為南投市地標，也因此被繪入市徽，但整修改漆成藍白色。圖／本報資料照
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