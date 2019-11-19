親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「不會對不起栽培我的黨」 謝龍介宣布留國民黨不分區

東奧一線生機：六搶一的機會，中華職棒的難題

台中大甲觀光客4年少74%雪崩 議員：國際露營區乏人問津

2019-11-19 14:29聯合報 記者陳秋雲／即時報導

台中市大甲風景特定區遊客人數最近幾年大幅衰退，市議員李榮鴻在交通地政觀光業物質詢指出，103年大甲風景區遊客人數有167萬5千多人，但前市長林佳龍執政4年，到107年底竟然只剩下44萬6千多人，觀光客減少幅度高達74%，簡直是雪崩式下滑來形容。

市議員李榮鴻説，林佳龍過去根本不關心大甲地區的觀光，欠缺妥善觀光建設規劃，花錢蓋了一個號稱世界級的露營區，結果今年到目前為止只有6-7次的露營登記。大甲雕塑公園整建也只把雕塑品移動位置，雕塑設施並沒有增加，這種亂花錢的錯誤政策比貪汙更嚴重。

交通觀光局長林筱淇表示，大甲風景區從104年開始遊客人次確實有逐年大幅減少的趨勢，這可能和設施老化及觀光活動不足有關。

市長盧秀燕上任後市府針對大甲鐵砧山風景區加強活動宣傳，並且努力改善硬體設施。李榮鴻則建議鐵砧山風景區應該要重新規劃，該徵收的土地要盡快徵收。

針對市府停辦中台灣好玩卡，李榮鴻說，這是前市長林佳龍任內配合交通部推廣的，但民眾反應不佳、興趣缺缺，李榮鴻強調，好的政策當然要延續，但不好的政策應該改革，不能盲目的推。

市議員李榮鴻批大甲風景區掉七成遊客。記者陳秋雲/攝影
市議員李榮鴻批大甲風景區掉七成遊客。記者陳秋雲/攝影
分享

林佳龍露營區鐵砧山

相關新聞

南投地標綠美橋改漆藍白色惹議 縣府官員講話了

2019-11-19 14:30

民團齊聚台中火車站連儂牆 籲挺香港孩子

2019-11-19 14:27

彰化二水白柚正值產季 水分多甜度夠、價格也親民

2019-11-19 14:46

日月潭商店可手機付款 盼刺激買氣賺回人民幣

2019-11-19 14:46

到宅沐浴車改裝車捐贈 暨長照人力培訓發表會

2019-11-19 14:00

台中13期重劃配地遙遙無期？地主租屋已花逾百萬

2019-11-19 13:31

彰化流感疫苗校園先開打 再設400社區據點服務

2019-11-19 12:24

日月潭不再是行動支付沙漠 56家商店可刷手機付款

2019-11-19 07:54

白柚時值產季香甜多汁 來白柚故鄉彰化二水買最划算

2019-11-19 07:53

「沒人買怎推？」 中台灣好玩卡中市不辦

2019-11-19 00:18

蕭嘉猷開畫展 社頭首套繪本再現

2019-11-19 00:04

大里十九甲惡臭嗆人 民怨取締無效

2019-11-19 00:00

台中無障礙計程車僅37輛 居六都之末 常預約不到

2019-11-18 23:22

交通部台中機場2040年整體規畫 沈智慧：選前騙選票

2019-11-18 22:59

身心障礙者求職路 中市勞工局提供整合資源助一臂之力

2019-11-18 18:48

彰化立委選舉登記首日 10人登記

2019-11-18 18:24

影／協助機械、航太產業升級 中市府2千餘萬元補助業者

2019-11-18 17:13

影／千萬自駕車 開進麗寶樂園當無人駕駛接駁巴士

2019-11-18 16:12

職業軍人放下槍桿 陳聰堯拿筆畫出文學之旅

2019-11-18 14:50

綠營議員批中市府賤賣水湳土地 地政局：還本減舉債

2019-11-18 14:29

要讓警察夜間值勤更安全 台中買5000顆「爆閃燈」守護

2019-11-18 14:27

大甲文昌祠整修會勘 中市議員施志昌要爭取改善

2019-11-18 13:51

防制畜牧場異味飄散汙染 南投環保局教除臭噴劑配方

2019-11-18 13:02

新社花海擠爆 周邊道路窄會車須留意

2019-11-18 11:22

2020台灣燈會漫遊客家庄燈區 藝術家楊海茜鉤織創作新社綺麗花都

2019-11-16 00:00

田中520黑白兩稻 陣頭相挺11月9日登場

2019-11-05 00:34

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

社頭芭樂之鄉推手 首套番石榴故事繪本在地開展

2019-11-18 17:42

台中大里十九甲晚間傳惡臭 民怨反映市府無效

2019-11-18 13:33
看更多

熱門文章

高雄一德勞工夜市移到新地點 人潮銳減

2019-11-18 19:26

影／千萬自駕車 開進麗寶樂園當無人駕駛接駁巴士

2019-11-18 16:12

颱風一吹就斷了？香山賞蟹步道挨批「最短命的步道」

2019-11-18 17:16

影／柯建銘批高鈺婷「來選美」 高：請收回性別歧視

2019-11-18 16:34

宜蘭執行秋冬旅遊補助全台第1 縣府再申請第3波

2019-11-18 15:37

高雄勞工夜市禁再擺攤 攤商集結怨市府「沒人情」

2019-11-18 16:57

注意！銅鑼、公館19日停水 台61線20、21日施工管制

2019-11-18 17:35

屏東樂樂養雞場大限將至 3度遭罰125萬明最終會勘

2019-11-18 18:46

聆聽基層接地氣 南市警局長將每周2天市區駐點

2019-11-18 21:41

韓國瑜北市傾聽之旅超熱鬧 興安華城變夜市

2019-11-18 20:37

友病逝前最後的請託 她無私照顧3名智能障礙兒

2019-11-19 13:04

韓國瑜輔選北市立委 黃呂錦茹提韓未替丁守中站台遭嗆

2019-11-18 16:30

彰化立委選舉登記首日 10人登記

2019-11-18 18:24

民眾黨參選人用郭董合成照掛看板 郭辦聲明切割

2019-11-18 21:40

「短命」香山賞蟹步道 16個月就封閉

2019-11-18 23:49

全台最完整「滬尾礮台」有砲了 7米巨砲重現戰況

2019-11-18 18:07

日月潭不再是行動支付沙漠 56家商店可刷手機付款

2019-11-19 07:54

那瑪夏小黃公車 到旗山僅24元

2019-11-18 23:27

張嘉郡成立競總 大咖站台氣勢如虹

2019-11-18 17:09

五股垃圾山整頓 荒地變綠地已2千坪

2019-11-19 00:32

台版普羅旺斯「桃園仙草花節」近20萬坪紫色花海登場

2019-11-19 12:24

一德夜市熄燈禁令生效 葉匡時：擺攤會嚴加取締

2019-11-18 15:34

交通部台中機場2040年整體規畫 沈智慧：選前騙選票

2019-11-18 22:59

韓國瑜與李彥秀拜土地公 支持者擠爆廟埕

2019-11-18 19:27

新北環保局邀請民眾當環保柯南 破汙染案探索環保知職

2019-11-19 12:24

台南立委選舉登記好熱鬧 這個人拔得頭籌

2019-11-18 17:55

一邊一國派人參選立委 桃一選區政黨大鬥法

2019-11-18 17:16

陽明山又一老宿舍活化 變身庭院竹林和風咖啡館

2019-11-18 16:26

出示花生進口標單 張麗善批中央

2019-11-18 23:26

消防員持續強化戰技 平鎮國民運動中心當後盾

2019-11-18 15:37

大里十九甲惡臭嗆人 民怨取締無效

2019-11-19 00:00

金門立委今2人登記 「歌王」大唱心經：韓國瑜一定要上

2019-11-18 17:44

林志玲出嫁 台南觀光人潮翻倍

2019-11-18 23:28

看過九孔寶寶嗎？ 沒有外殼只能懸浮在水中

2019-11-18 20:42

75歲以上高齡長輩專屬紅利 子女陪同外出老闆請喝咖啡

2019-11-19 13:22

影／依賴導航？ 外地汽車誤闖中原陸橋機車道

2019-11-19 12:24

清法戰爭135年 淡水滬尾礮台7米巨砲坐鎮

2019-11-18 23:45

陽明山老屋活化 農試所宿舍蛻變咖啡館

2019-11-18 23:40

白柚時值產季香甜多汁 來白柚故鄉彰化二水買最划算

2019-11-19 07:53

南投地標綠美橋改漆藍白色惹議 縣府官員講話了

2019-11-19 14:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top