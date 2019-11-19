台中大甲觀光客4年少74%雪崩 議員：國際露營區乏人問津
2019-11-19 14:29
聯合報 記者陳秋雲
／即時報導
台中市大甲風景特定區遊客人數最近幾年大幅衰退，市議員李榮鴻在交通地政觀光業物質詢指出，103年大甲風景區遊客人數有167萬5千多人，但前市長林佳龍執政4年，到107年底竟然只剩下44萬6千多人，觀光客減少幅度高達74%，簡直是雪崩式下滑來形容。
市議員李榮鴻説，林佳龍過去根本不關心大甲地區的觀光，欠缺妥善觀光建設規劃，花錢蓋了一個號稱世界級的露營區，結果今年到目前為止只有6-7次的露營登記。大甲雕塑公園整建也只把雕塑品移動位置，雕塑設施並沒有增加，這種亂花錢的錯誤政策比貪汙更嚴重。
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交通觀光局長林筱淇表示，大甲風景區從104年開始遊客人次確實有逐年大幅減少的趨勢，這可能和設施老化及觀光活動不足有關。
市長盧秀燕上任後市府針對大甲鐵砧山風景區加強活動宣傳，並且努力改善硬體設施。李榮鴻則建議鐵砧山風景區應該要重新規劃，該徵收的土地要盡快徵收。
針對市府停辦中台灣好玩卡，李榮鴻說，這是前市長林佳龍任內配合交通部推廣的，但民眾反應不佳、興趣缺缺，李榮鴻強調，好的政策當然要延續，但不好的政策應該改革，不能盲目的推。
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