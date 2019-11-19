到宅沐浴車改裝車捐贈 暨長照人力培訓發表會

2019-11-19 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



富宇社會福利慈善事業基金會今天捐贈到宅沐浴車改裝車給永信社會福利基金會，有需求家庭可申請，讓照服員使用沐浴車，到宅為失能者沐浴服務。

衛生福利部國民長期照護需要調查指出，107年全台失能長者約有55萬人，有沐浴需求的約占失能人口的67％，失能5年以上之社區長者超過30%無法沐浴洗澡，原因是長者移位困難、照顧者能力與技巧不足及受限於居家的沐浴設備。

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永信社會福利基金會執行長趙明明說，洗澡是每個人最基本生理需求，幫人洗澡聽起來也很容易，但是對長期臥床的失能者家庭來說，洗澡是一件需要全家總動員的大事。

永信社會福利基金會主任葉建鑫表示，推動到宅沐浴服務3年多來，幫助 2203位的失能長者重拾洗澡的快樂，共計4858人次，到宅沐浴服務常面臨使用液化石油氣為加熱燃料不方便，因台中市僅有3處加氣站，都在市區。加上液化石油氣量測設備不穩定，容易因為車輛震動，進氣閥鬆脫，而燃燒不完全及產生積碳，造成給水忽冷忽熱及產生瓦斯異味，熱水器已多次維修，容易導致服務停擺，服務品質的維持更為艱困。

而到宅沐浴強調尊嚴的服務，沐浴過程工作人員需採蹲姿或跪姿，姿勢錯誤或肌力不足時，造成職業傷害的風險極高，同時目前長照補助無法給予到宅沐浴服務員超過4萬元以上的薪資，因為上述兩個原因導致同仁的流動率極高。

為了讓服務更臻完善，今天由富宇社會福利慈善事業基金會贊助到宅沐浴車煤油熱水器的改裝經費，弘光科大老人福利與長期照顧事系，進修部學生能在就學階段有穩定收入，基金會提供每月至少3萬2千元薪資，加上到宅沐浴為三人一組的團隊服務，並為高度標準化的服務，可避免服務時產生的恐慌。

畢業弘光科技大學，目前任職在基金會的到宅沐浴照服員張雅茵分享經驗，她說畢業前，在學校看見到宅沐浴的招募訊息，因沒聽過到宅沐浴車，覺得很酷就想要試試看，她說洗澡看起來很簡單很容易，但實際上要以跪姿來幫長者洗頭、洗身體、洗手及洗腳，每一個步驟有很多小細節，且要與夥伴的動作互搭一致性，服務雖然辛苦，看到長者洗完澡舒服、開心的笑顏，一切努力值得。