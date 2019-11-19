親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「不會對不起栽培我的黨」 謝龍介宣布留國民黨不分區

東奧一線生機：六搶一的機會，中華職棒的難題

民團齊聚台中火車站連儂牆 籲挺香港孩子

2019-11-19 14:27中央社 台中19日電

香港理工大學18日被警方包圍後，有示威者利用繩索從行人天橋垂降至公路逃離校園。 ...
香港理工大學18日被警方包圍後，有示威者利用繩索從行人天橋垂降至公路逃離校園。 路透
分享

明天是國際兒童人權日，中部多個公民團體今天齊聚在台中火車站連儂牆前，譴責香港警察傷害兒童基本權利，呼籲台灣民眾以民主自由挺香港孩子。

好民文化行動協會表示，20日是國際兒童人權日，今年也是聯合國通過「兒童權利公約」30週年，公約保障4大權原則，包括兒童生存權、發展權、參與權與受保護權，但眼見香港局勢急遽變化，有許多青少年與兒童被捕，甚至暴力對待，希望喚起各界重視。

中部地區包括好民文化行動協會等多個公民團體今天上午齊聚在台中火車站連儂牆前，手持標語、呼喊口號，並一同將聲援香港的紙張，張貼在連儂牆上，譴責香港警察傷害兒童基本權利，呼籲台灣民眾以民主自由挺香港孩子，過程中吸引許多路過旅客加入聲援。

來台就讀大學的香港學生菲比（Phoebe）表示，今年暑假她回到香港，發現與以前的香港差距很大，每天看到許多紛亂，希望香港的狀況可以給台灣一個警示，她在台灣過著正常大學生的生活，但在香港的大學生甚至是中學生，卻要為香港的自由民主擋子彈，「我們應該要在能力可及範圍，盡最大力量去幫助香港」。

台中教育大學學生議會議長許閔凱說，這幾天下來，看到香港警察催淚彈、橡膠彈，甚至是實彈攻入香港多個大學，許多學生受到違反人權、暴力的對待，呼籲香港政府應立即停止香港警隊的暴力鎮壓，並設立獨立調查委員會追究警隊暴力濫權的責任。

香港港警警察

相關新聞

南投地標綠美橋改漆藍白色惹議 縣府官員講話了

2019-11-19 14:30

彰化二水白柚正值產季 水分多甜度夠、價格也親民

2019-11-19 14:46

日月潭商店可手機付款 盼刺激買氣賺回人民幣

2019-11-19 14:46

台中大甲觀光客4年少74%雪崩 議員：國際露營區乏人問津

2019-11-19 14:29

到宅沐浴車改裝車捐贈 暨長照人力培訓發表會

2019-11-19 14:00

台中13期重劃配地遙遙無期？地主租屋已花逾百萬

2019-11-19 13:31

彰化流感疫苗校園先開打 再設400社區據點服務

2019-11-19 12:24

日月潭不再是行動支付沙漠 56家商店可刷手機付款

2019-11-19 07:54

白柚時值產季香甜多汁 來白柚故鄉彰化二水買最划算

2019-11-19 07:53

「沒人買怎推？」 中台灣好玩卡中市不辦

2019-11-19 00:18

蕭嘉猷開畫展 社頭首套繪本再現

2019-11-19 00:04

大里十九甲惡臭嗆人 民怨取締無效

2019-11-19 00:00

台中無障礙計程車僅37輛 居六都之末 常預約不到

2019-11-18 23:22

交通部台中機場2040年整體規畫 沈智慧：選前騙選票

2019-11-18 22:59

身心障礙者求職路 中市勞工局提供整合資源助一臂之力

2019-11-18 18:48

彰化立委選舉登記首日 10人登記

2019-11-18 18:24

影／協助機械、航太產業升級 中市府2千餘萬元補助業者

2019-11-18 17:13

影／千萬自駕車 開進麗寶樂園當無人駕駛接駁巴士

2019-11-18 16:12

職業軍人放下槍桿 陳聰堯拿筆畫出文學之旅

2019-11-18 14:50

綠營議員批中市府賤賣水湳土地 地政局：還本減舉債

2019-11-18 14:29

要讓警察夜間值勤更安全 台中買5000顆「爆閃燈」守護

2019-11-18 14:27

大甲文昌祠整修會勘 中市議員施志昌要爭取改善

2019-11-18 13:51

防制畜牧場異味飄散汙染 南投環保局教除臭噴劑配方

2019-11-18 13:02

新社花海擠爆 周邊道路窄會車須留意

2019-11-18 11:22

2020台灣燈會漫遊客家庄燈區 藝術家楊海茜鉤織創作新社綺麗花都

2019-11-16 00:00

田中520黑白兩稻 陣頭相挺11月9日登場

2019-11-05 00:34

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

社頭芭樂之鄉推手 首套番石榴故事繪本在地開展

2019-11-18 17:42

台中大里十九甲晚間傳惡臭 民怨反映市府無效

2019-11-18 13:33
看更多

熱門文章

高雄一德勞工夜市移到新地點 人潮銳減

2019-11-18 19:26

影／千萬自駕車 開進麗寶樂園當無人駕駛接駁巴士

2019-11-18 16:12

颱風一吹就斷了？香山賞蟹步道挨批「最短命的步道」

2019-11-18 17:16

影／柯建銘批高鈺婷「來選美」 高：請收回性別歧視

2019-11-18 16:34

宜蘭執行秋冬旅遊補助全台第1 縣府再申請第3波

2019-11-18 15:37

高雄勞工夜市禁再擺攤 攤商集結怨市府「沒人情」

2019-11-18 16:57

注意！銅鑼、公館19日停水 台61線20、21日施工管制

2019-11-18 17:35

屏東樂樂養雞場大限將至 3度遭罰125萬明最終會勘

2019-11-18 18:46

聆聽基層接地氣 南市警局長將每周2天市區駐點

2019-11-18 21:41

友病逝前最後的請託 她無私照顧3名智能障礙兒

2019-11-19 13:04

韓國瑜北市傾聽之旅超熱鬧 興安華城變夜市

2019-11-18 20:37

韓國瑜輔選北市立委 黃呂錦茹提韓未替丁守中站台遭嗆

2019-11-18 16:30

彰化立委選舉登記首日 10人登記

2019-11-18 18:24

民眾黨參選人用郭董合成照掛看板 郭辦聲明切割

2019-11-18 21:40

「短命」香山賞蟹步道 16個月就封閉

2019-11-18 23:49

全台最完整「滬尾礮台」有砲了 7米巨砲重現戰況

2019-11-18 18:07

日月潭不再是行動支付沙漠 56家商店可刷手機付款

2019-11-19 07:54

那瑪夏小黃公車 到旗山僅24元

2019-11-18 23:27

張嘉郡成立競總 大咖站台氣勢如虹

2019-11-18 17:09

五股垃圾山整頓 荒地變綠地已2千坪

2019-11-19 00:32

台版普羅旺斯「桃園仙草花節」近20萬坪紫色花海登場

2019-11-19 12:24

一德夜市熄燈禁令生效 葉匡時：擺攤會嚴加取締

2019-11-18 15:34

新北環保局邀請民眾當環保柯南 破汙染案探索環保知職

2019-11-19 12:24

交通部台中機場2040年整體規畫 沈智慧：選前騙選票

2019-11-18 22:59

韓國瑜與李彥秀拜土地公 支持者擠爆廟埕

2019-11-18 19:27

台南立委選舉登記好熱鬧 這個人拔得頭籌

2019-11-18 17:55

一邊一國派人參選立委 桃一選區政黨大鬥法

2019-11-18 17:16

陽明山又一老宿舍活化 變身庭院竹林和風咖啡館

2019-11-18 16:26

出示花生進口標單 張麗善批中央

2019-11-18 23:26

消防員持續強化戰技 平鎮國民運動中心當後盾

2019-11-18 15:37

大里十九甲惡臭嗆人 民怨取締無效

2019-11-19 00:00

南投地標綠美橋改漆藍白色惹議 縣府官員講話了

2019-11-19 14:30

金門立委今2人登記 「歌王」大唱心經：韓國瑜一定要上

2019-11-18 17:44

林志玲出嫁 台南觀光人潮翻倍

2019-11-18 23:28

看過九孔寶寶嗎？ 沒有外殼只能懸浮在水中

2019-11-18 20:42

影／依賴導航？ 外地汽車誤闖中原陸橋機車道

2019-11-19 12:24

75歲以上高齡長輩專屬紅利 子女陪同外出老闆請喝咖啡

2019-11-19 13:22

清法戰爭135年 淡水滬尾礮台7米巨砲坐鎮

2019-11-18 23:45

陽明山老屋活化 農試所宿舍蛻變咖啡館

2019-11-18 23:40

白柚時值產季香甜多汁 來白柚故鄉彰化二水買最划算

2019-11-19 07:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top