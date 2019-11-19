台中13期重劃配地遙遙無期？地主租屋已花逾百萬
2019-11-19 13:31
聯合報 記者陳秋雲
／即時報導
台中市13期（南區丶南屯區丶烏日）市地重劃區的重劃計畫99年公告，迄今土地分配仍遙遙無期，不少地主長期租屋，苦不堪言。市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤今天質詢要求市府不能再拖了，應儘早完成土地分配作業，避免影響地主權益。
當初土地所有權人為促進都市發展，先行出具土地使用同意書，被迫拆除家園，邱素貞説地主四處租屋為家，如今租屋長達9年，光是繳付房租就超過上百萬元，經濟壓力很大，希望市府趕快辦理公告土地分配，避免影響地主權益。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
邱素貞指出，13期重劃鄰近八期秀泰影城丶好市多，大慶火車站、高鐵台中站、中山醫學大學附設醫院，區內更有捷運綠線G13與大慶火車站串聯，形成鐵公路重要樞紐，預估完成配地之後，相當有發展潛力。
地政局長吳存金表示，第14期（北屯）市地重劃，市府將於今年12月底公告配地；至於13期市地重劃，預計今年底或明年1月禁止移轉，109年底辦理公告配地，110年完成交地作業。
至於在機關用地設置親子館與里活動中心，吳存金允諾，如主政機關社會局、民政局提出使用需求，地政局絕對配合辦理。
留言