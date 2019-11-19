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台中13期重劃配地遙遙無期？地主租屋已花逾百萬

2019-11-19 13:31聯合報 記者陳秋雲／即時報導

台中市13期（南區丶南屯區丶烏日）市地重劃區的重劃計畫99年公告，迄今土地分配仍遙遙無期，不少地主長期租屋，苦不堪言。市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤今天質詢要求市府不能再拖了，應儘早完成土地分配作業，避免影響地主權益。

當初土地所有權人為促進都市發展，先行出具土地使用同意書，被迫拆除家園，邱素貞説地主四處租屋為家，如今租屋長達9年，光是繳付房租就超過上百萬元，經濟壓力很大，希望市府趕快辦理公告土地分配，避免影響地主權益。

邱素貞指出，13期重劃鄰近八期秀泰影城丶好市多，大慶火車站高鐵台中站、中山醫學大學附設醫院，區內更有捷運綠線G13與大慶火車站串聯，形成鐵公路重要樞紐，預估完成配地之後，相當有發展潛力。

地政局長吳存金表示，第14期（北屯）市地重劃，市府將於今年12月底公告配地；至於13期市地重劃，預計今年底或明年1月禁止移轉，109年底辦理公告配地，110年完成交地作業。

至於在機關用地設置親子館與里活動中心，吳存金允諾，如主政機關社會局、民政局提出使用需求，地政局絕對配合辦理。

民進黨議員邱素貞丶謝明源要求加速13期重劃土地分配。記者陳秋雲/攝影
民進黨議員邱素貞丶謝明源要求加速13期重劃土地分配。記者陳秋雲/攝影
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邱素貞火車站高鐵

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