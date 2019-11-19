彰化流感疫苗校園先開打 再設400社區據點服務

2019-11-19 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



今年流感疫苗已開打，彰化縣長王惠美今天到彰化市東芳國小關心校園流感疫苗接種情形，今年分三階段施打，第一階段先在國中、國小及高中職有300場校園接種，第二階段從12月8日將到社區對65歲以上長輩打疫苗，全縣也有267家醫療院所配合施打疫苗。

王惠美與衛生福利部疾病管制署中區管制中心主任劉碧隆、彰化縣衛生局長葉彥伯、縣府教育處長陳逸玲、彰化縣醫師公會理事長連哲震、彰化縣診所協會理事林文峰等人會同視察。

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王惠美說，彰化縣今年採購35萬2370支疫苗，第一階段從11月15日起到各學校施打，第二階段從12月8日起65歲以上長輩及學齡前幼兒可施打，第三階段預計在1月1日開放給64歲以下、慢性病高風險及長照等相關單位的長輩們施打，希望符合公費施打資格的鄉親長輩，利用這段時間來施打，讓慢性病長輩們或虛弱的人都能得到最好的照顧。

葉彥伯表示，今年全面採用四價流感疫苗，共包含4種不活化病毒株、2種A型（H1N1布里斯本株及H3N2堪薩斯株）、2種B型(維多利亞株及山形株)，較往年多一種B型病毒株，保護力可增加近一倍。

第三階段預計明年1月1日起施打對象包含有50至64歲成人、高風險慢性病人、罕見疾病及重大傷病患者、安養、養護等長照機構對象、禽畜養殖相關工作者、孕婦及6個月內嬰兒之父母及幼兒園托育人員及托育機構專業人員等。