日月潭不再是行動支付沙漠 56家商店可刷手機付款
2019-11-19 07:54
聯合報 記者黑中亮
／南投即時報導
日月潭一直是陸客來台自由行的重要旅遊景點，但過去曾被戲稱是行動支付沙漠，不少遊客因現金不足又懶得提款，導致消費被迫打退堂鼓，店家營收也受到影響，日月潭形象商圈發展協會透過整合平台申辦後，目前已有56家商店，導入6家行動支付，努力鼓勵日月潭店家善用行動支付的引客和回饋機制來刺激買氣。
日月潭形象商圈發展協會表示，目前伊達邵、水社周邊商圈已有56間店家，可使用LINE Pay、街口支付、台灣Pay、支付寶和微信支付，占全部會員160家店家的三成五，協會最近希望能透過票選優良商家等良性互動，多多聆聽消費者的聲音，持續提高店家服務水準，讓遊客留下更美好的旅遊印象。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
協會總幹事黃禹諺說，大陸客習慣使用行動支付、銀聯卡，來台灣雖然會說兌換現金交易，但不能使用行動支付，消費力道相對小了很多，而日月潭商家雖然也想申請行動支付平台，但受限於潭區周遭缺乏金融機構，店家要到外鄉鎮申辦，且一次辦一家，各有不同交易手續費，影響業者申裝意願，今年終於盼來一家整合平台，幫助大家一次邀請支付平台專員前來代辦。
黃禹諺並表示，為配合經濟部計畫2025年行動支付的小額零售交易能夠達到90%，日月潭形象商圈發展協會正努力勸說旗下會員加入申辦，目前遇到最大的問題，是不少店家老闆年紀大，本身沒有行動電話門號，加上零售攤販交易金額不大，造成申辦意願不高。
協會另舉辦活動，11月30日前在伊達邵及水社商圈內消費的遊客，只要投票給心目中的「優良商店」，都可參加抽獎，此外商圈也結合多家行動支付業者優惠推出「日月潭行動支付優惠地圖」，遊客於12月31日前在日月潭指定店家使用行動支付消費，可獲得最高20%回饋，店家地圖消費者可上網（https://sunmoonlake.welcometw.com/mobile-payment-map/）查詢
留言