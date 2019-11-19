親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

天空之城的革命：南韓「特權升學」的教育煉獄

日月潭不再是行動支付沙漠 56家商店可刷手機付款

2019-11-19 07:54聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

日月潭一直是陸客來台自由行的重要旅遊景點，但過去曾被戲稱是行動支付沙漠，不少遊客因現金不足又懶得提款，導致消費被迫打退堂鼓，店家營收也受到影響，日月潭形象商圈發展協會透過整合平台申辦後，目前已有56家商店，導入6家行動支付，努力鼓勵日月潭店家善用行動支付的引客和回饋機制來刺激買氣。

日月潭形象商圈發展協會表示，目前伊達邵、水社周邊商圈已有56間店家，可使用LINE Pay、街口支付、台灣Pay、支付寶和微信支付，占全部會員160家店家的三成五，協會最近希望能透過票選優良商家等良性互動，多多聆聽消費者的聲音，持續提高店家服務水準，讓遊客留下更美好的旅遊印象。

協會總幹事黃禹諺說，大陸客習慣使用行動支付、銀聯卡，來台灣雖然會說兌換現金交易，但不能使用行動支付，消費力道相對小了很多，而日月潭商家雖然也想申請行動支付平台，但受限於潭區周遭缺乏金融機構，店家要到外鄉鎮申辦，且一次辦一家，各有不同交易手續費，影響業者申裝意願，今年終於盼來一家整合平台，幫助大家一次邀請支付平台專員前來代辦。

黃禹諺並表示，為配合經濟部計畫2025年行動支付的小額零售交易能夠達到90%，日月潭形象商圈發展協會正努力勸說旗下會員加入申辦，目前遇到最大的問題，是不少店家老闆年紀大，本身沒有行動電話門號，加上零售攤販交易金額不大，造成申辦意願不高。

協會另舉辦活動，11月30日前在伊達邵及水社商圈內消費的遊客，只要投票給心目中的「優良商店」，都可參加抽獎，此外商圈也結合多家行動支付業者優惠推出「日月潭行動支付優惠地圖」，遊客於12月31日前在日月潭指定店家使用行動支付消費，可獲得最高20%回饋，店家地圖消費者可上網（https://sunmoonlake.welcometw.com/mobile-payment-map/）查詢

日月潭形象商圈配合推廣店家使用行動支付，目前正在票選56家優良店家。圖／本報資料...
日月潭形象商圈配合推廣店家使用行動支付，目前正在票選56家優良店家。圖／本報資料照片
分享
日月潭形象商圈配合推廣店家使用行動支付，努力帶動小額支付商機。記者黑中亮／攝影
日月潭形象商圈配合推廣店家使用行動支付，努力帶動小額支付商機。記者黑中亮／攝影
分享
日月潭形象商圈配合推廣店家使用行動支付，目前正在票選56家優良店家。圖／日月潭形...
日月潭形象商圈配合推廣店家使用行動支付，目前正在票選56家優良店家。圖／日月潭形象商圈發展協會提供
分享
日月潭形象商圈配合推廣店家使用行動支付，努力帶動小額支付商機。記者黑中亮／攝影
日月潭形象商圈配合推廣店家使用行動支付，努力帶動小額支付商機。記者黑中亮／攝影
分享

日月潭陸客微信

相關新聞

大里十九甲惡臭嗆人 民怨取締無效

2019-11-19 00:00

白柚時值產季香甜多汁 來白柚故鄉彰化二水買最划算

2019-11-19 07:53

「沒人買怎推？」 中台灣好玩卡中市不辦

2019-11-19 00:18

蕭嘉猷開畫展 社頭首套繪本再現

2019-11-19 00:04

台中無障礙計程車僅37輛 居六都之末 常預約不到

2019-11-18 23:22

交通部台中機場2040年整體規畫 沈智慧：選前騙選票

2019-11-18 22:59

身心障礙者求職路 中市勞工局提供整合資源助一臂之力

2019-11-18 18:48

彰化立委選舉登記首日 10人登記

2019-11-18 18:24

影／協助機械、航太產業升級 中市府2千餘萬元補助業者

2019-11-18 17:13

影／千萬自駕車 開進麗寶樂園當無人駕駛接駁巴士

2019-11-18 16:12

職業軍人放下槍桿 陳聰堯拿筆畫出文學之旅

2019-11-18 14:50

綠營議員批中市府賤賣水湳土地 地政局：還本減舉債

2019-11-18 14:29

要讓警察夜間值勤更安全 台中買5000顆「爆閃燈」守護

2019-11-18 14:27

大甲文昌祠整修會勘 中市議員施志昌要爭取改善

2019-11-18 13:51

防制畜牧場異味飄散汙染 南投環保局教除臭噴劑配方

2019-11-18 13:02

新社花海擠爆 周邊道路窄會車須留意

2019-11-18 11:22

2020台灣燈會漫遊客家庄燈區 藝術家楊海茜鉤織創作新社綺麗花都

2019-11-16 00:00

田中520黑白兩稻 陣頭相挺11月9日登場

2019-11-05 00:34

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

社頭芭樂之鄉推手 首套番石榴故事繪本在地開展

2019-11-18 17:42

台中大里十九甲晚間傳惡臭 民怨反映市府無效

2019-11-18 13:33
看更多

熱門文章

房產申報惹議 高市觀光局主秘高美蘭宣布請長假

2019-11-18 10:05

萬人一沙坑、3千人一鞦韆 竹北媽群抗議：竹縣遊具荒漠

2019-11-18 12:27

高雄一德勞工夜市移到新地點 人潮銳減

2019-11-18 19:26

台中大里十九甲晚間傳惡臭 民怨反映市府無效

2019-11-18 13:33

影／千萬自駕車 開進麗寶樂園當無人駕駛接駁巴士

2019-11-18 16:12

影／柯建銘批高鈺婷「來選美」 高：請收回性別歧視

2019-11-18 16:34

颱風一吹就斷了？香山賞蟹步道挨批「最短命的步道」

2019-11-18 17:16

大林蒲遷村 沈榮津指高市府不接電話 李四川：誰沒接？

2019-11-18 12:54

宜蘭執行秋冬旅遊補助全台第1 縣府再申請第3波

2019-11-18 15:37

高雄勞工夜市禁再擺攤 攤商集結怨市府「沒人情」

2019-11-18 16:57

高雄一德夜市部分攤商移往青年夜市

2019-11-18 10:52

注意！銅鑼、公館19日停水 台61線20、21日施工管制

2019-11-18 17:35

屏東樂樂養雞場大限將至 3度遭罰125萬明最終會勘

2019-11-18 18:46

韓國瑜北市傾聽之旅超熱鬧 興安華城變夜市

2019-11-18 20:37

韓國瑜輔選北市立委 黃呂錦茹提韓未替丁守中站台遭嗆

2019-11-18 16:30

他回饋母校建功國小 捐贈行動教學系統

2019-11-18 14:27

聆聽基層接地氣 南市警局長將每周2天市區駐點

2019-11-18 21:41

民眾黨參選人用郭董合成照掛看板 郭辦聲明切割

2019-11-18 21:40

彰化立委選舉登記首日 10人登記

2019-11-18 18:24

全台最完整「滬尾礮台」有砲了 7米巨砲重現戰況

2019-11-18 18:07

高市觀光局主秘高美蘭請長假 綠議員批：乾脆請辭算了

2019-11-18 11:51

為看志玲姐姐結婚 台南觀光業績爆棚

2019-11-18 11:49

全台最長幸福小黃路段 70公里路車錢僅24元

2019-11-18 13:30

台南市重要幹道復興路路面施工 警方提醒改道減少塞車

2019-11-18 09:14

張嘉郡成立競總 大咖站台氣勢如虹

2019-11-18 17:09

綠營議員批中市府賤賣水湳土地 地政局：還本減舉債

2019-11-18 14:29

捲入韓國瑜豪宅案 高美蘭聲明即日起請長假

2019-11-18 11:45

「短命」香山賞蟹步道 16個月就封閉

2019-11-18 23:49

韓國瑜與李彥秀拜土地公 支持者擠爆廟埕

2019-11-18 19:27

一邊一國派人參選立委 桃一選區政黨大鬥法

2019-11-18 17:16

台南立委選舉登記好熱鬧 這個人拔得頭籌

2019-11-18 17:55

陽明山又一老宿舍活化 變身庭院竹林和風咖啡館

2019-11-18 16:26

消防員持續強化戰技 平鎮國民運動中心當後盾

2019-11-18 15:37

一德夜市熄燈禁令生效 葉匡時：擺攤會嚴加取締

2019-11-18 15:34

要讓警察夜間值勤更安全 台中買5000顆「爆閃燈」守護

2019-11-18 14:27

交通部台中機場2040年整體規畫 沈智慧：選前騙選票

2019-11-18 22:59

新社花海擠爆 周邊道路窄會車須留意

2019-11-18 11:22

五股垃圾山整頓 荒地變綠地已2千坪

2019-11-19 00:32

金門立委今2人登記 「歌王」大唱心經：韓國瑜一定要上

2019-11-18 17:44

全國首例 台東地檢啟用離島非刑事遠距視訊相驗系統

2019-11-18 12:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top