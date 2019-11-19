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白柚時值產季香甜多汁 來白柚故鄉彰化二水買最划算

2019-11-19 07:53聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

彰化縣二水鄉白柚種植面積有120公頃，有「白柚的故鄉」之稱，每年在節氣「霜降」後進入產季，二水鄉農會總幹事蔡文琳說，今年受到氣候影響，產量略減，但價格沒有飆高，現在的季節正適合品嘗白柚，二水鄉員集路、山腳路邊都可以看到許多賣白柚的攤子，但因為產季短，喜歡吃白柚的民眾可盡早來選購。

彰化縣二水鄉盛產各類柚子，中秋之後就陸續進入收成季節，10月底開始就是白柚產季，蔡文琳表示，今年2、3月白柚樹準備開花時雨水太少、氣候太乾燥，「有些農民還買水來澆灌」，但因近年白柚銷量不出色，部分農民不願意投入太多成本灌溉，今年白柚產量略受到影響。

蔡文琳說，白柚產季大約持續到12月中，但若有盤商搭配低溫冷藏技術，先採收後再分批銷售，銷售期則可能拉長1、2個月，最晚到明年1月都還買得到。

蔡文琳說，白柚因產期不在中秋，沒有搭上中秋那波柚子購買潮，一般民眾也較少會特地來買，但是其實白柚水分多、甜度夠，相當好吃，而二水鄉白柚都是自產自銷，每到產季，二水鄉的員集路、山腳路路邊都能看到許多賣白柚的攤子，今年的價格大概落在每台斤20到40元。

陳姓白柚攤商表示，今年的產量的確較少，但品質不差，挑選的時候要看重量而非大小，也不必在意外皮是否光滑美觀，柚子外皮的斑點並不影響口感，而是重量越飽實的代表水分越多，就會越好吃。

彰化縣二水鄉的白柚進入產季，員集路、山腳路旁都可見到一籃籃的白柚待售。記者凌筠婷...
彰化縣二水鄉的白柚進入產季，員集路、山腳路旁都可見到一籃籃的白柚待售。記者凌筠婷／攝影
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彰化縣二水鄉的白柚進入產季，二水白柚水分多、甜度夠，口感不輸文旦。記者凌筠婷／攝...
彰化縣二水鄉的白柚進入產季，二水白柚水分多、甜度夠，口感不輸文旦。記者凌筠婷／攝影
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彰化縣二水鄉的白柚進入產季，今年因氣候因素產量略減，但價格卻親民。記者凌筠婷／攝...
彰化縣二水鄉的白柚進入產季，今年因氣候因素產量略減，但價格卻親民。記者凌筠婷／攝影
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