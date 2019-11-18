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順仁兄弟會捐助社福 盼大眾重視心障者適應社區

2019-11-18 19:56中央社 台中18日電

台中市順仁兄弟會今天舉辦自閉症患者關懷活動，會中捐助私立台中市肯納自閉症社會福利基金會新台幣30萬元，盼透過拋磚引玉，喚起大眾對心智障礙者適應社區與就業職場的重視。

順仁兄弟會由台中市議員賴順仁發起成立，持續16年在中部地區為公益團體送暖，台中市肯納自閉症基金會於民國101年成立，提供成人心智障礙者生涯照顧服務，透過服務據點協助適應社區與就業職場。

賴順仁表示，透過這次捐贈活動，是想告訴大家要愛在當下，每個為人父母能夠陪孩子做自己，看到孩子的正面，而不是只看到孩子少了什麼。

基金會董事長陳彩華會中也分享陪伴心智障礙者的成長過程，她說，患有自閉症的「大元」，初到來基金會時是40多歲的大孩子，說著字正腔圓的國語，常訴說著奶奶對他的照顧，但必須透過社工給他功課抄寫故事，才能穩定情緒。

陳彩華說，大元後來參加基金會的身障據點活動，到現在參加庇護性就業訓練，已經可以參與獨唱演出，大元成長與穩定改變，甚至可以陪伴母親到市場買菜，在家拖地、掃地、照顧及陪伴奶奶看電視，成為母親的好幫手。

在基金會的協助下，目前有3名心智障礙者學員，分別在社區大樓與餐廳服務，基金會的職輔員也每週至少提供一次支持性職場輔導，讓心智障礙者可以順利適應職場，並期待有一天可以完全獨立。

自閉台中市職場

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