身心障礙者求職路 中市勞工局提供整合資源助一臂之力

2019-11-18 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



台中市勞工局拍攝庇護工場短片中，備受市長盧秀燕稱讚的女孩是「小萱」她因智能障礙併唐氏症，求職初期因就業適應力不足而進不了庇護工場，勞工局提供資源整合服務，小萱對工作的熱情與努力，現在工作駕輕就熟。

21歲的小萱2年前高中畢業，家長陪她到勞工局求職，希望維持人際互動。勞工局職管員透過職業興趣測驗，發現小萱欠缺體耐力、工作準備度，甚至連「扭乾抹布都做不好」為她量身打造個別化訓練，協助小萱提升基本技能及建立正確工作觀念。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

就業準備期逾1年，小萱熱情學習，為改善體能爭取工作機會，天天在家提水壺練臂力。職管員、工場就服員一路陪伴，她的媽媽也陪她跑操場，訓練肌力耐度，更透過說故事的演練來矯正口語清晰度。

透過勞工局整合資源協助，小萱通過一關關考驗，如今在麥子庇護工場已穩定工作將近1年。

工場就服員郭子琪説，小萱專注且靈巧的特質，讓她觀光庇護工場中能如魚得水。場內精細的手工作業，例如手縫皮匣、烘焙雞蛋糕、產品針車等，她都能完成，工場把產品的品管檢驗工作交給小萱，場內的手做產品都須通過她的檢驗才能上架販售。

台中市勞工局長吳威志表示，為協助身障者減輕身、心理障礙導致的求職困難或就業不穩定狀況，勞工局職管員透過專業適性評估及策略輔導，提供每名身障者個別化服務。

以小萱為例，第一階段是就業前的個別化訓練，身障者在未就業前因生活作息不佳或醫療用藥的影響，體耐力較弱，需透過階段性體能訓練規劃，來逐步增強。