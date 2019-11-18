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彰化立委選舉登記首日 10人登記

2019-11-18 18:24聯合報 記者林宛諭劉明岩／彰化即時報導

彰化縣立委選舉共四個選區，今天完成登記的有10人，分別是：第一選區柯呈枋（國民黨，現任）、陳秀寶（女，民進黨）；第二選區張瀚天（國民黨）、黃秀芳（女，民進黨，現任）； 第三選區謝衣鳳（女，國民黨）、洪宗熠 （民進黨，現任）、劉銀鬃（台澎黨）；第四選區蕭景田（國民黨）、陳素月（女，民進黨，現任）、陳志傑（無黨籍）。

羅文嘉與彰化縣黨部主委邱建富及民進黨各鄉鎮長、縣議員等公職人員今天上午10點多聲...
羅文嘉與彰化縣黨部主委邱建富及民進黨各鄉鎮長、縣議員等公職人員今天上午10點多聲勢浩大的陪同彰化縣4名選將陳秀寶、黃秀芳、洪宗熠、陳素月遊行到縣選委會聯合登記参選立委。記者林宛諭／攝影
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國民黨彰化縣黨部今天上午9點多也由縣黨部主委張曼莉、彰化縣長王惠美與彰化縣議長謝...
國民黨彰化縣黨部今天上午9點多也由縣黨部主委張曼莉、彰化縣長王惠美與彰化縣議長謝典霖等人在大國旗引領下，陪同4位參選人柯呈枋、張瀚天、謝衣鳳、蕭景田到彰化縣選委會登記。記者林宛諭／攝影
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退休員警陳志傑也登記參選第四選區立委。記者林宛諭／攝影
退休員警陳志傑也登記參選第四選區立委。記者林宛諭／攝影
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民進黨國民黨2020選舉2020選舉彰化縣立委

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