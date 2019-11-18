社頭芭樂之鄉推手 首套番石榴故事繪本在地開展
2019-11-18 17:42
聯合報 記者凌筠婷
／彰化即時報導
國立台中科大設計學院前院長蕭嘉猷是彰化縣社頭鄉人，2002年因緣際會參加九二一震災重建區地方產業視覺形象設計計畫，帶著一百多名學生創作社頭鄉故事繪本，這套繪本不但幫助家鄉推展地方產業，更彰顯社頭是「芭樂之鄉」，蕭嘉猷這次在社頭鄉在地的「Check in 六次元咖啡藝廊」展出這套繪本，搭配他的個人畫作，將展到12月29日。
「社頭鄉是農村，不懂品牌包裝。」蕭嘉猷說，俗稱「芭樂」的番石榴是彰化縣社頭鄉重要農產品，產量多、品質好，但過去很少人知道，因為農民只知道耕種，收成後就交給盤商運到台北販售，不懂得行銷，直到九二一地震後，他參與當年文建會的「九二一震災重建區地方產業視覺形象設計計畫」。
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蕭嘉猷當時為社頭鄉設計文化視覺形象、策畫生態旅遊，並帶著學生出版「番石榴故事繪本」共13冊，用淺顯易讀的繪本故事，讓更多人認識家鄉地方產業，繪本裡還有手繪社頭鄉導覽地圖，幾乎是社頭鄉第一份手繪導覽地圖。
「這個計畫一直到現在才覺得真正完成」蕭嘉猷說，當年這個文建會的計畫結束，他交出結案報告後，內心卻總是覺得「計畫未完成」，如今17年後他舉辦畫展，同時展出這套繪本，他說，重點並不是他和學生們創作了什麼，「讓更多人看見」才是他認為執行計畫最重要的目的。
他認為「有推廣才有延續」。他選在社頭鄉在地的咖啡藝廊開展，除了與咖啡店老闆投緣、欣賞他推動藝文的決心之外，也希望藉著這個展覽，吸引更多人走進社頭鄉、認識社頭鄉。他將展覽取名為「回鄉，迴響」，除了展出繪本之外，還有數十幅他在荷蘭、西班牙、日本、台灣各地的旅行速寫，他也辭謝了親朋好友的花籃，希望大家以喝咖啡、賞畫作、收藏畫作來支持在地文化。
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