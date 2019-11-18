影／協助機械、航太產業升級 中市府2千餘萬元補助業者

2019-11-18 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



為協助台中市的機械和航太產業研發升級，朝智慧製造邁進，台中市政府經濟發展局今舉辦「推動智慧機械及航太產業升級計畫」啟動說明會，提供2470萬元的升級補助，歡迎業者申請。

經濟發展副局李逸安、財團法人中衛發展中心總經理朱興華、中興大學教授邱顯俊，以及前兩年接受補助的廠商代表油順精密公司、光隆精密工業、晨豐光電等都出席，並由李逸安宣布今年度補助計畫正式展開。

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李逸安指出，市長盧秀燕以「前店、後廠、自由港」策略推動製造業發展，協助產業升級對「後廠」提升競爭能力有適時且絕大的幫助。尤其德國在2011 年提出工業4.0後，世界各國朝推動智慧製造邁進，這是業者必須面對的挑戰。

經發局在中衛發展中心參與下，3年前展開此計畫，兩年總計補助廠商35家，增加產值15.62億元、促成研發投入4.47億元、增加投資金額5.75億元，同時增加就業機會164人和專利27件；廠商們在市府提供補助經費下持續朝智慧製造邁進，未來可搭配前店展銷及法規鬆綁爭取更多國際訂單。

中衛發展中心總經理朱興華指出，機械和航太都是台中市具代表性的產業，市府的補助主要用於協助業者進行智慧製造前產的環境建置、數據蒐集，這是邁向智慧製造必須要做的基礎工作，也是起步。

中衛發展中心以往協助多家知名企業進行數位化和智慧製造的轉型，朱興華鼓勵業界廠商須朝此方向邁進，才能提升競爭力。